Tödlicher Unfall in Bayern: 16-Jähriger strauchelt, stürzt und landet unter seiner Maschine im Maisfeld

Von: Thomas Eldersch

Ein 16-jähriger Motorradfahrer verstirbt, nachdem er die Kontrolle über sein Bike verliert. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Sonntagnachmittag ereignete sich im schwäbischen Limbach ein tödlicher Unfall. Ein Jugendlicher verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Kötz – Bei einem schweren Sturz am Sonntagnachmittag kam in der Nähe von Günzburg ein 16-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Der Jugendliche verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte schwer. Noch am Unfallort erlag er seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall bei Günzburg: Teenager kommt von Straße ab und stürzt schwer

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 21. August, gegen 15.55 Uhr. Der Teenager war laut Polizei-Pressemitteilung auf seinem Leichtkraftrad unterwegs. Er fuhr von Limbach aus der Ebersbacher Straße kommend in Richtung Ebersbach. In einer langgezogenen Linkskurve geschah dann das Unglück. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der 16-Jährige von der Straße ab. Er fuhr ins Bankett und verlor dadurch die Kontrolle über sein Bike. Er stürzte und flog samt Motorrad in ein angrenzendes Maisfeld. Dort blieb er unter der Maschine liegen.

Kurze Zeit später trafen auch schon die Rettungskräfte und die Polizei am Unfallort ein. Sie stellten schnell fest, dass sich der Junge bei dem Sturz, aber auch bei einem Zusammenprall mit einem Verkehrsschild am rechten Fahrbahnrand schwerste Verletzungen zugezogen hatte. Die Retter konnten nichts mehr für ihn tun. Der Jugendliche verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Günzburg: Straße über mehrere Stunden gesperrt

Weil es sich um einen Unfall mit Todesfolge handelte, wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang klären soll. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Limbach und Ellerbach war für die Unfallaufnahme und Bergung bis 20 Uhr komplett gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, schätzt die Polizei. Neben ihnen waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Limbach und Burgau sowie der Kreisbrandinspektor und seine Kräfte vor Ort. Der Rettungsdienst wurde von einem Rettungshubschrauber unterstützt. (tel)