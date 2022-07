Koffer-Chaos, Warteschlangen und Reisefrust: „Turbulenzen im Luftverkehr“ – was die Passagiere nun erwartet

Von: Felix Herz

Der August steht vor der Tür – und damit der Ferienbeginn in Bayern. Und die Reiselust ist nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen riesig.

München – Reisechaos. Eines der großen Sommer-Themen im Jahr 2022. Angefangen bei teils massiven Zugausfällen und langen Verspätungen, über das staureichste Wochenende des Jahres zum Ferienbeginn in Bayern bis hin zum Gepäckchaos am Münchner Flughafen. Und das ist nur ein Rückblick auf die letzten Wochen. Doch was erwartet Reisende jetzt im August, vor allem an den Flughäfen im Freistaat?

Flugreisen zum Ferienbeginn in Bayern: Wie ist die Lage im Freistaat?

Elf Tage lang, vom 30. Juli bis zum 9. August, haben alle Kinder in Deutschland Sommerferien – einen so langen Zeitraum gab es seit sieben Jahren nicht mehr. Inwieweit sich dieser Umstand auf die Lage an den bayerischen Flughäfen auswirkt, lässt sich nur schwer sagen. Doch auch unabhängig von den bundesweiten Ferien ist die Lage an den Flughäfen in München, Memmingen und Nürnberg angespannt genug.

Personalsorgen im gesamten Flughafen-Umfeld, sowie ein nach zwei Jahren doch auch ungewohnt hoher Reiseandrang tun ihr Übriges. Wir haben bei den großen Flughäfen in Bayern nachgefragt, wie die Lage zum Ferienstart aussieht.

Airport Nürnberg: Wichtige Hinweise für Reisende

Auf Nachfrage von Merkur.de heißt es vom Airport Nürnberg, dass man in den bayerischen Sommerferien rund 680.000 Passagiere am Albrecht Dürer Airport Nürnberg erwartet. Allein am ersten Wochenende, vom 29. bis zum 31. Juli, würden 42.000 Fluggäste den Nürnberger Flughafen nutzen. Damit erreiche man fast Vor-Corona-Niveau.

Mit anderen Worten: Viel los am Airport Nürnberg. Darauf habe man sich allerdings vorbereitet, so das Presseteam. „Seit Dezember 2021 haben wir eine große Kampagne geschaltet. Gut 150 Neueinstellungen konnten wir seitdem vornehmen“, sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. Allerdings ergreife man auch weitere Maßnahmen „zur Personalrekrutierung“. Man habe Bedarf angemeldet, und hoffe auf die Zulassung von Nicht-EU-Bürgern für spezielle Bereiche wie die Bodenabfertigung. Auch beim Gepäck habe man „deutlich“ aufgestockt, vor allem zu Spitzenzeiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Und trotzdem: Abschließend raten die Verantwortlichen Reisenden, viel Zeit einzuplanen. „Spätestens zweieinhalb Stunden vor dem Abflug“ solle man im Terminal sein. Auch seien die Hinweise der Fluggesellschaften zu beachten und bei der Rückreise keine vom Zoll verbotenen Gegenstände mitgenommen werden.

Flughafen Memmingen: Die Lage beim Low-Cost-Airport

Die drohenden Probleme kennen die Verantwortlichen beim Flughafen Memmingen – und wollen sie verhindern. So heißt es direkt zu Beginn der Pressemitteilung: „Sehr lange Warteschlangen, verärgerte Passagiere und Gepäck ohne Wiederkehr: All dies soll es zum bayerischen Schulferienbeginn [...] am Flughafen Memmingen nicht geben.“ Man habe in den letzten Monaten kontinuierlich personell aufgerüstet, sagte Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Und wenn es eng kommt, helfen alle engagiert zusammen.“

Und doch erwartet den Flughafen Memmingen eine Mammutaufgabe: In den Sommerferien erwarten die Verantwortlichen sogar mehr Flugreisende als vor Corona. Man rechne mit 310.000 Passagieren, 2019 waren es 275.417. Kam es jedoch in der letzten Zeit zu Flugausfällen und Verspätungen, habe dies am überlasteten Luftraum sowie anderen Flughäfen gelegen, so Schütz.

Zum Schluss noch Tipps für Flugreisende: Zwei Stunden vor Abflug am Terminal sein, Bordkarte und Ausweis griffbereit haben und das Handgepäck klug zu packen, so der Ratschlag. Außerdem helfe es, bei der Anreise mit dem Auto zuvor einen Parkplatz online zu buchen.

Flughafen München: „Zeitpuffer einplanen“ – Nachwirkungen des Streiks?

Auf unsere Presseanfrage zeigt sich der Flughafen München zuversichtlich, dass der Lufthansa-Streik vom Mittwoch, 27. Juli, keine Auswirkungen auf den Reiseverkehr zum bayerischen Ferienbeginn habe. Angespannt ist die Lage aber trotzdem: Man habe 75 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht.

Flugreisende müssen angesichts des Chaos an vielen Flughäfen viel Geduld mitbringen. (Archivfoto) © Frank Hoermann/Sven Simon/imago

Personell sei man beim Flughafen gut aufgestellt, heißt es in der Antwort auf unsere Fragen – allerdings sei der „Luftverkehr ein sehr stark vernetztes System“, Personalengpässe bei anderen Beteiligten wirke sich auch unmittelbar auf die Lage in München aus. Und bei den „aktuellen Turbulenzen im europäischen Luftverkehr“ sollten Passagiere einen Zeitpuffer einplanen. Offen mit den widrigen Umständen umgehen und Tipps für die Reisenden, um möglichst stressfrei in den Urlaub aufzubrechen – das ist die Devise in München.

