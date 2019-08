Jäger folgt einer Spur und macht grausame Fund: 19-Jähriger tot

Bei Kolitzheim folgte ein Jäger einer Spur und machte eine grausame Entdeckung in einem Autowrack. Für einen 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Kolitzheim - Am Donnerstagmorgen kam es bei Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) zu einem tödlichen Unfall. Dabei starb ein 19-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Gegen 7 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf und berichtete von einem Verkehrsunfall.

Kolitzheim: Jäger entdeckt Autowrack und ruft Hilfe

Nach bisher unbestätigten Informationen von der Unfallstelle handelt es sich bei dem Anrufer um einen Jäger. Dieser war in seinem Revier unterwegs und bemerkte Schleuderspuren eines Wagens. Der Mann folgte den Spuren und entdeckte das Autowrack. Er rief sofort Hilfe und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizeistreifen fuhren zum Unfallort auf der Kreisstraße zwischen Stettenmühle und Kolitzheim in Richtung Zeilitzheim.

19-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - Jäger entdeckt ihn

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 19-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte am Ende einer Böschung gegen einen Baum. Der junge Mann wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen übernahm die Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

