Kollision auf dem Riedbergpass: Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Von: Christian Einfeldt

Nach einem Unfall am Riedbergspass mussten zwei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © IMAGO / Nikito

Nach Kollision zwischen Pkw und Motorrad: Zwei Menschen erleiden nach Unfall am Riedbergpass schwere Verletzungen.

Obermaiselstein – Am Dienstag (9. Mai) kam es zu einem Unfall auf dem Riedbergpass (Landkreis Oberallgäu). Eine Kollision zwischen einem Pkw und Motorradfahrer forderte zwei Schwerverletzte.

Unfall im Oberallgäu: Pkw und Motorrad kollideren – zwei Menschen schwerverletzt

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall zur Mittagszeit. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Autofahrerin in Richtung Obermaiselstein. Sie kam aus Richtung Balderschwang, ehe sie wenig später von der Fahrspur abkam. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 57-jährigen Motorradfahrer und seiner 59-jährigen Beifahrerin. Rettungswagen und Hubschrauber waren im Einsatz und brachten die gestürzten Personen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser.

Wie die Polizeiinspektion Oberstdorf berichtet, erlitt die 26-jährige Autofahrerin sowie ihre beiden Beifahrer leichte Verletzungen. Der Unfall hatte eine vorübergehende Sperrung des Riedbergpasses zur Folge.

