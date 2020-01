Bürgermeistern sorgt mit „Kontakt“-Anzeige für Aufsehen - und hat Erfolg

Bürgermeisterin Josefa Schmid sorgte mit einer „Kontakt“-Anzeige für Aufsehen. Sie suchte einen Arzt für Kollnburg - mit Augenzwinkern. Und das offenbar erfolgreich.

Kollnburg - Bürgermeisterin Josefa Schmid, die bald ihren 46. Geburtstag feiert, hat es wieder mal geschafft – dank ihres unorthodoxen Auftretens, ihrer ungewöhnlichen Ideen.

Im Sommer suchte sie via Deutsches Ärzteblatt nach einem Hausarzt für den Ort im Kreis Regen mit knapp 2800 Einwohnern. Hier fehlt ein Mediziner seit 15 Jahren! Ein Unding für die Bürger aller Altersklassen.

Kontaktanzeige mit Augenzwinkern: „Die Bürgermeisterin ist noch unverheiratet!“

In die Suchanzeige mischte Schmid einen Schuss Augengezwinker. Neben dem Gesuch hieß es da: „Geheimtipp. Die Bürgermeisterin ist noch unverheiratet!“ Damit setzte die Rathaus-Chefin nicht nur orthografisch ein Ausrufezeichen…

Die hauptberufliche Regierungsrätin, die auch schon mal singt oder im Film als Komparsin auftritt, wurde von den Reaktionen auf die Anzeige hin „ein bisschen überrollt“. Unter den Bewerbungen seien auch solche gewesen, bei denen es weniger um den Ärztejob als um die unverheiratete Bürgermeisterin gegangen sei. Doch es ging in puncto Arzt in Kollnburg dennoch voran.

Kontaktanzeige hat offenbar Erfolg: Arzt will Filialpraxis eröffnen

Ein Mediziner aus dem Nachbarlandkreis Straubing-Bogen will im Bayerwaldort eine Filialpraxis einrichten, im Januar wird darüber informiert. Falls sich auf dem freien Markt keine Räume finden lassen, will die Gemeinde einspringen. Und es geht positiv weiter: Auch ein Neurologe will sich niederlassen. Ob es nur an der Anzeige lag? Josefa Schmid denkt eher am Gesamtpaket, was Kollnburg bietet. Und – ein Geheimtipp – die Bürgermeisterin ist weiter unverheiratet…

