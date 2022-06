Mit den Eltern im Bayern-Urlaub: 13-Jähriger übersieht Lkw und wird erfasst – er stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Junge übersah beim Überqueren einer Straße einen Lkw. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort (Symbolbild). © IMAGO / Tim Oelbermann

Ein Ehepaar war mit seinem Sohn in Kollnburg, um Urlaub zu machen. Der Junge überquerte eine Straße – und übersah einen Sattelzug.

Kollnburg - Im Landkreis Regen hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Ein 13-Jähriger starb, wie die Polizei mitteilte.

Urlauber-Ehepaar mit Sohn unterwegs in Kollnburg – 13-Jähriger stirbt bei Unfall

Das Unglück geschah am Dienstag (14. Juni) gegen 12 Uhr auf der „REG14“ zwischen den Ortschaften Kirchaitnach und Hilb. Ein Ehepaar, welches hier aktuell seinen Urlaub verbringt, befand sich mit seinem Sohn (13) auf einer Wanderung.

Der Junge wollte die Straße überqueren und lief hinter einem vorbeifahrenden Lkw auf die Straße. Er übersah einen weiteren Lkw im Gegenverkehr. Der 13-Jährige wurde vom Sattelzug erfasst und blieb unter dem Fahrzeug liegen.

Bayern: 13-Jähriger stirbt bei Unfall in Kollnburg

Ein Zeuge sowie die Polizeibeamten, die zuerst an der Unfallstelle waren, „begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die durch die eintreffenden Rettungskräfte fortgesetzt wurden“, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Junge starb jedoch noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

75 Einsatzkräfte waren ebenso vor Ort wie zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und Angehörige des Kriseninterventionsteams. (kam)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.