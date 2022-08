Für die Verkehrswende und Klimaschutz: Eine Fortsetzung eines Günstig-Tickets muss her

Von: Dirk Walter

Der ÖPNV muss in München attraktiver und günstiger werden, kommentiert Dirk Walter. © picture alliance/dpa/Matthias Balk

Das 9-Euro-Ticket hatte viele positive Auswirkungen. Ende August ist damit aber Schluss, die Rückkehr zur alten Tarifstruktur wäre aber ein Fehler kommentiert Dirk Walter.

München - München ist Pendler-Hochburg – einmal mehr liefert die Analyse von Verkehrsströmen den Beleg dafür, wie wichtig der öffentliche Nahverkehr ist. Die Zahlen sind auch Zündstoff in der Diskussion um das 9-Euro-Ticket, denn jeder, der pendelt, muss auch dafür zahlen. Es ist daher ein Jammer, dass eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket allem Anschein nach nicht kommen wird. Es ist im Koalitionspoker stecken geblieben. Man kann nur hoffen, dass sich die FDP noch besinnt und der Fortsetzung eines Günstig-Tickets in irgendeiner Form doch noch zustimmt. Vorschläge gibt es zuhauf.

München: Argumente für Günstig-Ticket überwiegen

Eigentlich kann man beide Seiten verstehen: sowohl diejenigen, die das Geld lieber in den Ausbau der Infrastruktur stecken wollen; als auch jene, die durch Günstig-Tickets dauerhaft mehr Pendler in die Busse und Bahnen locken und so die Verkehrswende und den Klimaschutz fördern wollen. Beides ist wichtig. Doch in der aktuellen Situation – steigende Preise an allen Ecken und Enden – haben die Befürworter eines Günstig-Tickets mehr Argumente auf ihrer Seite. Zumal Ökonomen nachgewiesen haben, dass der 9-Euro-Fahrschein inflationsdämpfend gewirkt hat. Ab September einfach wieder zur alten Tarifstruktur zurückzukehren, wäre das falsche Signal.