Kommentar: Tiroler Lkw-Sperre zum bayerischen Ferienstart riecht nach Schikane

Blockabfertigung und Lkw-Sperre zum Start der Pfingstferien riechen nach Schikane. Doch auch Bayern ist nicht unschuldig. Es kommentiert Merkur-Redakteur Dirk Walter.

Das riecht nach Schikane: Ausgerechnet zum Start der Pfingstferien ordnet Tirol Lkw-Blockabfertigungen an, die – seltsam, seltsam – am Freitag um 12 Uhr beginnen. Also just dann, wenn Eltern ihre Kinder nach der Schule ins Auto packen und losdüsen wollen Richtung Gardasee, Südtirol oder in ein anderes schönes südliches Urlaubsgebiet.

Termine waren im Dosierkalender der Tiroler nicht enthalten

Merkwürdig auch: Im schon vor Monaten veröffentlichten sogenannten Dosierkalender des Landes Tirol sind diese beiden Termine nicht enthalten. Eine schlüssige Erklärung für seine kurzfristige Anordnung liefert der sonst recht schlagfertige Tiroler Regierungschef Günther Platter jedenfalls nicht, denn dass Pfingsten auf den Straßen viel los ist, wusste man schon vorher.

Wahrscheinlicher ist, dass die Anordnung politisch gemeint ist: Platter ist hochgradig sauer, weil sich Bayern beim Lkw-Transitverkehr passiv verhält und die Probleme ignoriert. Womit er nicht Unrecht hat: Alle Vorschläge aus Tirol – zum Beispiel eine höhere Lkw-Maut – hat die bayerische Staatsregierung bisher brüsk zurückgewiesen.

Einen Weg, mehr Lkw auf die Schiene zu verlagern, hat Bayern bisher auch nicht aufgezeigt. Und so können die Autofahrer, die am Wochenende wahrscheinlich schon auf der Salzburger Autobahn im Dauerstau stehen werden, ihre Wut salomonisch auf die Verantwortlichen in Tirol und Bayern aufteilen.