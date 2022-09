„Ihr habt aufs Maul bekommen“ Aiwanger wütet auf Twitter und teilt in Winnetou-Debatte mächtig aus

Von: Felix Herz

Auf Twitter tippte sich der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns in Rage (Symbolbild). © Lindenthaler / IMAGO

Noch immer erhitzt die Winnetou-Debatte die Gemüter. Auf Twitter platzte Hubert Aiwanger nun der Kragen – wortgewaltig schießt er gegen die „Lügenbeutel“.

München – Seit etwas mehr als zwei Wochen zieht sich die Winnetou-Debatte nun bereits hin. Angefangen hatte es mit der Entscheidung des Ravensburger-Verlages, zwei Winnetou-Kinderbücher wieder aus dem Sortiment zu nehmen, nachdem es Kritik gegen die Geschichten rund um die Erzählung gegeben hatte. Es handele sich dabei um kulturelle Aneignung und enthalte rassistische Klischees.

Schnell entwickelte sich die Diskussion rund um die Richtigkeit der Ravensburger-Entscheidung zu einer hitzigen Debatte, in der sich auch Politiker zu Wort meldeten. Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verdeutlichte auf Twitter seinen Standpunkt – und legte kurze Zeit später wortreich nach.

Hubert Aiwanger schießt auf Twitter gegen „Lügenbeutel“

Jetzt meldete sich auch Söders Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, zu Wort. Auf Twitter schrieb er: „Ist interessant, wie einige ‚Woke‘ jetzt zurückrudern und behaupten, ‚niemand wollte #Winnetou abschaffen‘ (weil sie mit der breiten öffentlichen Empörung nicht gerechnet haben). Natürlich wolltet Ihr das, Ihr Lügenbeutel!“

Als Vergleich fügte er noch die berühmte Lüge vor dem Mauerbau in der DDR an, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu errichten, sagte damals DDR-Staatschef Walter Ulbricht – kurze Zeit später wurde eine Mauer gebaut.

Aiwanger legt sich auf Twitter mit Kritikern an: „Ihr habt aufs Maul bekommen“

Wenig später retweetete Aiwanger seinen zuvor abgesetzten Tweet – und legte in den Kommentaren nach. Ein User kritisierte ironisch, dass Aiwanger (und Partei) neben Energiekrise, Krieg in der Ukraine und Klimakrise die wirklich wichtigen Themen spielen, indem sie Winnetou retten. Darauf antwortete Aiwanger: Ihr „Woken“ Bevormunder habt angefangen, mit #Winnetou u Indianer herumzunörgeln. An Fasching nicht mehr als Verkleidung nehmen etc. Jetzt, wo Ihr von der breiten Öffentlichkeit aufs Maul bekommen habt, sagt ihr kleinlaut und scheinempört „wir haben doch wichtigere Themen“.

Aiwangers Wut-Tweets – und die Reaktion auf Twitter

Doch damit nicht genug. Auch anderen Usern, die sich kritisch zu Aiwangers Tweets äußern, antwortet der 51-Jährige. Dabei adressiert er stets die „Woken“. Er wirft ihnen vor, dass sie Winnetou zuvor abschaffen wollten, sich jetzt aber hinter Lügen verstecken würden, nachdem sie sich damit blamiert hätten. Doch wie auch die Reaktion auf Söders Tweets fielen zumindest auf Twitter die Antworten auf Aiwangers Äußerungen kritisch aus.

Der Tenor: Aiwanger gebe falsche Fakten wieder, würde die Debatte populistisch ausschlachten und würde auf einen künstlich erzeugten Shitstorm hereinfallen. Die Frage, warum Aiwanger seinen eigenen Tweet selbst retweetete, ließ er unbeantwortet. (fhz)

