Kommunalwahl Augsburg: Stichwahl bei OB-Wahl - SPD knapp mit dabei

Bei der Kommunalwahl in Augsburg kommt es zur Stichwahl. Die Grünen kommen trotz Rekordergebnis nicht in den zweiten Wahlgang der OB-Wahl.

Die OB-Wahl in Augsburg hat im ersten Wahlgang keinen klaren Sieger hervorgebracht.

hat im ersten Wahlgang keinen klaren Sieger hervorgebracht. In der Stichwahl am 29. März gilt Eva Weber (CSU) als Favoritin.

am 29. März gilt als Favoritin. Die OB-Kandidatin der Grünen verpasste die Stichwahl um 0,3 Prozentpunkte.

Augsburg - Das Rennen um die Stichwahl* zwischen SPD und den Grünen ist in Augsburg so knapp wie selten ausgefallen: Als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters (OB) tritt für die SPD Dirk Wurm an. Er konnte im ersten Wahlgang 18,8 Prozent der abgegebenen Stimmen erringen. Die OB-Kandidatin Martina Wild (Grüne) kam auf 18,5 Prozent. Weit vor beiden lag im ersten Wahlgang der OB-Wahl Augsburg 2020 allerdings die CSU-Bewerberin Eva Webermit 43,1 Prozent - entgegen den Umfragen*. Da niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen holte, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden stärksten Kandidaten.

Stichwahl bei der Kommunalwahl in Augsburg: Überblick über den ersten Wahlgang

Die Kandidaten bei der OB-Wahl Augsburg 2020* schnitten am 15. März wie folgt ab:

Partei KandidatInnen Stimmanteile CSU Weber, Eva 43,1% SPD Wurm, Dirk 18.8% Grüne Wild, Martina 18.5% AfD Jurca, Andreas 4,8% Freie Wähler Hummel, Peter 3,2% DIE LINKE Hintermayr, Frederik 2,7% DIE PARTEI Mc Queen, Lisa 2,0% AIB Marcon, Bruno 1,5% WSA Tabak, Anna 1,3% FDP Vollmar, Lars 1,3% ÖDP Pettinger, Christian 1,2% PRO AUGSBURG Eberle, Claudia 1,0% V-Partei³ Wegner, Roland 0,7%

OB-Wahl in Augsburg entscheidet sich in Stichwahl zwischen CSU und SPD

Dennoch ist das Ergebnis der Augsburger Grünen beeindruckend. Bei der vergangenen Kommunalwahl kam ihre OB-Kandidatin Stefanie Erben nur auf 6,5 Prozent. Im Vergleich zu 2014 haben sowohl die CSU als auch die SPD in Augsburg deutliche Verluste erlebt, vor sechs Jahren erreichten ihre Bewerber Kurt Gribl und Stefan Kiefer noch jeweils 51,8 Prozent und 28 Prozent. CSU-Co-Parteichef Eike Hallitzky sagte nach der bayerischen Kommunalwahl: „Die CSU hat in allen Städten zum Teil deutlich verloren.“

Die AfD legte mit ihrem Bewerber Andreas Jurca um einen Prozentpunkt auf 4,8 Prozent zu. Die Wahlbeteiligung lag in der Stadt bei 45,3 Prozent - nachdem sie vor sechs Jahren mit 41,2 Prozent so niedrig wie noch nie gewesen war.

Schutz vor Coronavirus: Söder mit Regel für bayerische Stichwahlen 2020

Dabei standen diese Abstimmungen bayernweit im Schatten der Corona-Krise*. Im ganzen Freistaat fielen Wahlhelfer aus, in München gab es großen Unmut, nachdem die Stadt Lehrer als Wahlhelfer* verpflichtete. In der Debatte, ob die Kommunalwahl angesichts der stark ansteigenden Coronavirus-Infektionen* überhaupt in der Form hätten durchgeführt werden dürfen, gab es schwere Vorwürfe*.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gab dann auch umgehend als Coronavirus-Schutzmaßnahme* bekannt, dass die Stichwahlen nur als Briefwahlen* stattfinden dürfen - nicht mehr in öffentlichen Wahllokalen, so sein Statement. Der Stichwahl-Termin ist Sonntag, der 29. März 2020. Die Briefwahl-Unterlagen werden automatisch und ohne vorherigen Antrag versendet.

Schwarz-Grün bald im Stadtrat Augsburg? Grüne verdoppeln bei Kommunalwahl 2020 den Stimmenanteil

Die Grünen wirbeln auch denStadtrat Augsburg auf - hier wäre jetzt eine schwarz-grüne Kooperation denkbar. Die CSU kam unter den angetretenen Parteien und Listen* auf 32,2 Prozent der Stimmen. Die Grünen konnten ihren Anteil nahezu verdoppeln: auf 23,4 Prozent. Demnach hätten die beiden Parteien im Stadtrat zusammen 34 von 60 Sitzen.

Die SPD verlor neun Sitze. Zuletzt hatte es eine schwarz-rot-grüne Koalition im Augsburger Rathaus gegeben. Die AfD bleibt gemäß ihren 6,6 Prozent mit vier Sitzen vertreten. Daneben kommen noch acht kleine Gruppierungen mit jeweils einem Sitz in das Gremium.

Briefwahl wegen Corona-Krise - interaktive Karte zu allen Ergebnissen in Bayern

frs

