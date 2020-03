Kommunalwahl in Augsburg: Umfragen erwartet - es gibt neuen OB

© dpa / Karl-Josef Hildenbra nd

Kommunalwahlen Augsburg - Kurt Gribl tritt nicht mehr zur Wahl an

Wahlentscheidung in Augsburg

In Augsburg tritt der amtierende Oberbürgermeister Kurt Gribl nicht mehr an. Fast alle Parteien stellen einen Kandidaten zur Wahl. Bleibt die Stadt in CSU Hand?