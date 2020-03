Gemeinderatswahlen in Bayern: Mehr als 1500 Ergebnisse liegen bereits vor

Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Bayern finden Sie hier einfach abrufbar. Die interaktive Wahlkarte zeigt Ihnen die Gemeinden samt Ergebnissen im Freistaat.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Kreistagswahlen +++

+++ Ergebnisse Stadtratswahl München +++

München - Am 15. März 2020 wählten die Gemeinden in Bayern ihre politischen Vertreter für die kommenden sechs Jahre. In Gemeinden sitzen diese im Gemeinderat*, in Städten im Stadtrat. Je nach Größe der Gemeinde hat der Wähler eine festgelegte Anzahl von Kreuzen, die er auf dem Wahlzettel* machen kann. Diese Zahl entspricht der Anzahl der Sitze des Gremiums. Mit den Methoden kumulieren und panaschieren* hat er die Möglichkeit, seine persönlichen Favoriten unter den Kandidaten zu unterstützen.

Die Auszählung von Ergebnissen der Gemeinderatswahlen in Bayern begann bereits am Wahlabend. In vielen Fällen wurde das Ergebnis aber erst in den Folgetagen ausgezählt, da zuerst die Bürgermeister- und Landratswahlen bei der Auszählung Vorrang haben. Gleichzeitig übermitteln viele Gemeinden die Ergebnisse nicht automatisch.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in der interaktiven Karte

In der folgenden interaktiven Karte können Sie verfolgen, welche Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Bayern bereits ausgezählt und veröffentlicht sind. Wir arbeiten nach der Wahl fortlaufend daran, dass Sie so schnell wie möglich nach Bekanntgabe der Ergebnisse über die Gemeinderatswahlen in Bayern informiert sind. Mehr zu unserem Datenjournalismus-Projekt der Kommunalwahl erfahren Sie in unseren Hintergrundinformationen zur Datensammlung und Datenaufbereitung auf merkur.de.

Sobald ein Ergebnis endgültig feststeht, wird die jeweilige Gemeinde farbig dargestellt. Die Farbe richtet sich nach der Partei oder Liste, auf die die meisten Stimmen entfallen sind. Eine individuelle Einfärbung nach Partei erfolgt für alle Parteien, die bei der Europawahl 2019* in Bayern mindestens 0,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. In allen anderen Fällen wird in der Karte die Farbe hellrosa verwendet. >>> Wahlkarte und Ergebnis aktualisieren <<<

Bedienung der interaktiven Karte

In der interaktiven Karte können Sie jede einzelne Gemeinde anklicken, um die Ergebnisse zu sehen. Zum Zoomen gibt es die Plus- und Minus-Buttons innerhalb der Grafik. Alternativ können Sie die Taste STRG drücken und mit dem Mausrad zoomen. Auf Smartphones und Tablets können Sie die Ansicht mit zwei Fingern größer oder kleiner ziehen.

Hinweis: Sobald Sie den Artikel im Browser aktualisieren, erscheint die interaktive Wahl-Karte mit den jeweils neuesten Daten. Wegen der extrem hohen Datenmenge kann es einige Sekunden dauern, bis die Ansicht mit sämtlichen Ergebnissen vollständig geladen ist.

Live-Ticker aus bayerischen Regionen

