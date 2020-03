Kommunalwahl Ingolstadt: Stichwahl um OB-Amt - knapper geht es kaum

Bei der Kommunalwahl in Ingolstadt liegen die Stichwahl-Kandidaten quasi exakt gleichauf. Die OB-Wahl muss in der zweiten Runde entschieden werden.

In Ingolstadt hat die SPD den amtierenden CSU-OB in die Stichwahl gezwungen.

Ingolstadt - Stichwahlen sind bei der Wahl zum Oberbürgermeister (OB) zwar häufig. Äußerst rar ist es, dass beide Kandidaten gleichauf liegen. In Ingolstadt ist der Fall bei der Kommunalwahl 2020 eingetreten: Der CSU-Kandidat und amtierende OB Christian Lösel erreichte 33,7 Prozent - sein SPD-Herausforderer Christian Scharpf kam auf 33,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nur 0,1 Prozentpunkte lag Scharpf also in der ersten Runde der OB-Wahl hinter dem Rathauschef.

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 hatte sich Lösel noch mit mehr als 52 Prozent im ersten Wahlgang direkt durchsetzen können. Er war zuvor Referent bei dem vorhergehenden OB Alfred Lehmann (CSU) gewesen. Dieser war im Oktober 2019 in einem Korruptionsprozess verurteilt worden - was die CSU Ingolstadt jetzt offenbar Wählerstimmen gekostet hat.

OB-Wahl in Ingolstadt: Stichwahl bringt die Entscheidung

Im Wahlkampf gab es dann neue Vorwürfe gegen Lehmann. Er ist zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit verurteilt worden, weil er bei Immobilienkäufen private Vorteile im Wert von mehreren 100.000 Euro angenommen hatte. In Umfragen verlor die CSU Ingolstadt daraufhin deutlich an Zustimmung.

Auch bei der Stadtratswahl Ingolstadt* fuhr die CSU herbe Verluste ein: Sie sackte auf gut 27 Prozent abgestürzt - 2014 hatte die Partei noch fast 45 Prozent erhalten. Die SPD kam auf knapp 17 Prozent (Vorwahl: 19,4 Prozent) und die Grünen verbesserten sich von 10,1 Prozent von vor sechs Jahren auf knapp 16 Prozent.

Kommunalwahl-Stichwahl in Ingolstadt - so wurde im ersten Wahlgang gewählt

Neun Kandidaten* waren bei der OB-Wahl 2020 in Ingolstadt angetreten. Da niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, gehen die zwei stärksten Kandidaten in der Stichwahl - hier sind die Ergebnisse im Detail:

Partei KandidatInnen Stimmanteile CSU Lösel, Christian 33,73% SPD Scharpf, Christian 33,65% Grüne Kleine, Petra 9,25% Freie Wähler Stachel, Hans 8,31% BGI Lange, Christian 4,86% Die Linke Pauling, Christian 3,40% FDP Schäuble, Jakob 2,53% UDI Köhler, Jürgen 2,36%

Merkur.de* stellt die Ergebnisse der Kommunalwahl Bayern 2020 grafisch dar - in interaktiven Karten*. Zum Stichwahl kommt es neben Ingolstadt unter anderem auch in München *, Nürnberg *, Augsburg * und Regensburg *.

Briefwahl wegen Corona-Krise

2020 erlebt Bayern wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* Kommunalwahlen im Ausnahmezustand. Die Stichwahlen, die nun vielerorts stattfinden, gelten wegen der Corona-Krise* besondere Regeln. Es ist dieses Mal nur Briefwahl* erlaubt, so ein Statement* von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - eine Reaktion auf die steigenden Fälle von Infizierten in Bayern. Zahlreiche Wahlhelfer fielen aus.

Der Stichwahl-Termin am 29. März 2020 wird beibehalten. Der Stimmzettel für die Stichwahl* wird automatisch und ohne vorherigen Antrag an die Wahlberechtigten verschickt. Die Corona-Krise hat verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Autobauer zum Beispiel greifen zu drastischen Maßnahmen. In Ingolstadt befinden sich Werke der Volkswagen-Tochter Audi. Der Hersteller hat am 18. März für die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm Kurzarbeit angekündigt.

