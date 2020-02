Kommunalwahl 2020 in Nürnberg: Wann gibt es Ergebnisse für OB und Stadtrat?

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Nürnberg finden Sie bei uns ab dem Wahlabend des 15. März. Oberbürgermeister und Stadtrat werden neu gewählt.

Am 15. März 2020 ist die Kommunalwahl in Bayern*.

Gewählt werden auch in Nürnberg bei der Kommunalwahl der Oberbürgermeister und die Mitglieder des Stadtrats.

Am Wahlsonntag erhalten Sie hier Ergebnisse der Kommunalwahl in Nürnberg.

Nürnberg - Der 15. März 2020 dürfte für viele Nürnberger kein langweiliger Sonntag werden. Sie sind aufgerufen, an dem Datum ihre kommunalen Vertreter neu zu wählen. Falls es bei der Anwärtern auf das Amt des Oberbürgermeisters (OB) zu Stichwahlen* kommt, finden diese zwei Wochen später am 29. März statt.

Kommunalwahl 2020 in Nürnberg: Ergebnisse für OB und Stadtrat ab 15. März

Über welche Ämter in Nürnberg kann der Wähler am 15. März entscheiden? Von große Bedeutung ist es, das in Nürnberg der Oberbürgermeister und der Stadtrat für die kommenden sechs Jahre gewählt werden.

Über welche Ämter in Nürnberg kann der Wähler am 15. März entscheiden? Von große Bedeutung ist es, das in Nürnberg der Oberbürgermeister und der Stadtrat für die kommenden sechs Jahre gewählt werden.

Ergebnis der OB-Wahl in Nürnberg wird ohne Amtsinhaber entschieden

Der amtierende Oberbürgermeister von Nürnberg ist Ulrich Maly (SPD). Er ist seit 2002 im Amt, stellt sich bei der Kommunalwahl in Nürnberg 2020 aber nicht mehr dem Votum der Wähler. Die SPD schickt einen möglichen Nachfolger ins Rennen. Diese Kandidaten hoffen für sich auf ein gutes Ergebnis bei der OB-Wahl in Nürnberg:

Thorsten Brehm (SPD)

Marcus König (CSU)

Verena Osgyan (Grüne)

Titus Schüller (Die Linke)

Jürgen Dörfler (Freie Wähler)

Christian Rechholz (ÖDP)

Ümit Sormaz (FDP)

Fridrich Luft (BIA)

Philipp Schramm (Wählergemeinschaft „Die Guten“)

Roland-Alexander Hübscher (FDP)

Florian Betz (Piratenpartei)

Marion Padua (Linke Liste)

Merkur.de* hat Porträts der OB-Kandidaten Nürnberg 2020* zusammengestellt.

Kommunalwahl Nürnberg 2020: Wann gibt es Ergebnisse?

Das Ergebnis der OB-Wahl in Nürnberg können die Wähler voraussichtlich schon am Wahlabend erwarten. Diese Stimmzettel werden bei der Kommunalwahl in Bayern zu Beginn ausgezählt, da sie vergleichsweise einfach gestaltet sind. Falls keiner der OB-Kandidaten in Nürnberg ein Ergebnis von mehr 50 Prozent der Stimmen erhält, kommt es zwei Wochen später zu einer Stichwahl unter den zwei Bewerbern mit den besten Wahlergebnissen im ersten Wahlgang der OB-Wahl.

Ergebnisse der Stadtratswahl in Nürnberg 2020 werden später ausgezählt

Gleichzeitig sind am Sonntag, 15. März 2020, in Nürnberg die Stadtratswahlen. Das kommunale Parlament der eigenen Stadt (Äquivalent zum Gemeinderat* in Gemeinden) dürfte für viele Nürnberger besonders interessant sein. Der Stadtrat Nürnberg hat 70 Sitze und setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

Partei/Liste Sitze SPD 31 CSU 21 Grüne 6 Linke Liste 3 Freie Wähler 3 ÖDP 2 BIA 2 FDP 1 Die Guten 1



Allerdings wird die Stadtratswahl erst nach der Wahl zum Bürgermeister ausgezählt. Die Wahlhelfer haben hier deutlich mehr Arbeit beim Auszählen als bei der Personenwahl, bei der nur ein Kreuz pro Stimmzettel* erlaubt ist. Jeder Wähler hat bei der Stadtratswahl so viele Kreuze wie Sitze zu vergeben sind. Man darf kumulieren und panaschieren*, also seine Stimmen taktisch vergeben.

Sobald erste Prognosen und Ergebnisse der Kommunalwahl Nürnberg 2020 da sind, erfahren Sie es unter anderem an dieser Stelle.

