Kommunalwahl Regensburg: OB-Stichwahl zwischen zwei Kandidatinnen

Regensburg - Die Umfragen zu den Kommunalwahlen 2020 in Regensburg* haben sich bestätigt - wobei sich trotzdem eines nicht abzeichnete: Die Grünen konnten ihr Ergebnis bei der OB-Wahl im Vergleich zu 2014 vervierfachen. Die Partei räumte diesmal ohnehin bayernweit ab. Die Grünen zeigten sich hochzufrieden - und sehen ihrerseits die CSU als Verliererin. Die Grünen seien für die kommende Amtsperiode nicht mehr aus den bayrischen Gemeinderäten, Stadträten und Kreistagen wegzudenken, sagte Landeschefin Eva Lettenbauer am Montag nach dem Wahlsonntag: „Ohne uns wird nichts gehen.“

OB-Wahl in Regensburg: Ex-OB Joachim Wolbergs nicht in der Stichwahl

In die Stichwahl für das OB-Amt gehen in Regensburg dennoch andere: Astrid Freudenstein (CSU) kam auf 29,48 Prozent der abgegebenen Stimmen und ihre SPD-Konkurrentin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf 22,15 Prozent. Maltz-Schwarzfischer vertritt als Bürgermeisterin Joachimg Wolbergs seit dessen Suspendierung im Jahr 2017. Wolbergs steht wegen Korruptionsverdachts vor Gericht. Der 49-Jährige erreichte bei der OB-Wahl mit 17,71 Prozent den dritten Platz. Journalisten sagte er nach Bekanntwerden dieses Ergebnisses, sein Ziel sei die Stichwahl gewesen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 52,72 Prozent. Die einzelnen Ergebnisse der angetretenen Kandidaten im Folgenden:

Partei KandidatInnen Stimmanteile CSU Freudenstein, Astrid 29,50% SPD Maltz-Schwarzfischer, Gertrud 22,15% Die Brücke Wolbergs, Joachim 17,71% Grüne Christoph, Stefan 14,41% Freie Wähler Artinger, Ludwig 5,26% ÖDP Suttner, Benedikt 3,72% FDP Meierhofer, Horst 2,14% Die Linke Freihoffer, Irmgard 1,79% CSB Janele, Christian 1,35% DIE PARTEI Frank, Ingo 1,26% Ribisl Friedl, Jakob 0,71%

Stadtrat Regensburg

Elf Gruppierungen ziehen in den Stadtrat ein. Bei der Stadtratswahl Regenburg* blieb die CSU stärkste Fraktion - aber dicht dahinter waren die Grünen mit etwa 22 Prozent. Die SPD stürzte von 30 Prozent auf 12 Prozent ab und liegt nun gleichauf mit der „Brücke“. Erstmals ist die AfD in dem Gremium vertreten (vier Prozent) sowie DIE PARTEI mit rund zwei Prozent.

Auch in Regensburg wird die Stichwahl zum Oberbürgermeister wegen der Corona-Krise* unter Ausnahme-Bedingungen* stattfinden. Um das Infektionsrisiko* in den Wahllokalen zu umgehen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, dass dieses Mal nur per Briefwahl* abgestimmt werden kann. Die Stimmzettel* für die Wahl am 29. März 2020 werden automatisch und ohne vorherigen Antrag an die Wahlberechtigten verschickt werden. Neben Regensburg betrifft das auch die Stichwahlen in vielen Gemeinden und größeren Städten wie München*, Nürnberg*, Augsburg* und Ingolstadt*.

Video: Schutz vor Corona - Stichwahl in Bayern nur per Brief

