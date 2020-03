Kommunalwahl in Bayern: Hier erleben Sie die Wahlnacht live - in 14 Tickern aus allen Merkur-Regionen

Merkur.de tickert am Wahlabend live aus 11 Landkreisen und der Stadt München. Alle News, Ergebnisse und Reaktionen aus Ihrer Kommune lesen Sie hier live und nur bei uns.

Am Sonntag, 15. März, sind alle Bayern zur Kommunalwahl aufgerufen.

Sie wählen Bürgermeister, Stadt- oder Gemeinderat, Landrat oder Oberbürgermeister und Kreistag.

In vielen Kommunen ist die Wahl so spannend wie lange nicht mehr. Wir liefern Ihnen, liebe Leser, top aktuell News und Ergebnisse aus jeder Kommune und Region.

Kommunalwahl in Bayern: Gehen Sie wählen - hier unsere Last-Minute-Infos

Es ist die komplizierteste Wahl Bayerns. Es ist die spannendste Wahl Bayerns. Es ist die Wahl in Bayern, die uns alle unmittelbar und am nähesten betrifft. Deshalb: Gehen Sie wählen! Corona ist keine Ausrede. Jeder darf seinen eigenen Stift mitnehmen. Auf Oberflächen überlebt das Coronavirus sowieso eher ungern und zur Not ziehen Sie halt Handschuhe an.

Der komplizierte Wahlzettel ist auch keine Ausrede. Hier erklären wir den Kommunalwahl-Zettel nochmal im Video.

Sollten Sie noch unentschieden sein: Hier haben wir alle Geschichten zur Kommunalwahl in Bayern, geordnet nach Landkreisen und großen Städten für Sie zusammengefasst. So, wenn Sie das erledigt haben, kommen die spannenden Fragen:

Wer wird mein neuer Bürgermeister? Wie schneidet meine Landratskandidatin ab? Kommt es zur Stichwahl? Schafft es mein Listenkandidat nach oben in den Stadtrat? All diese Fragen so früh wie nur irgend möglich für Sie zu beantworten, mit dieser Herausforderung beschäftigen sich unsere Redaktionen nun schon seit mehr als einem halben Jahr.

Kommunalwahl in Oberbayern: Wir liefern Ihnen live alle Ergebnisse, News und Statements in 14 Live-Tickern

Die Antwort - neben einem nie dagewesenen, wahnsinnig ausgeklügelten, interaktiven, grafischen Daten-Tool - lautet: Wir tickern! Und zwar nicht nur für die OB-Wahl in München und die Top-News für Bayern, sondern aus allen Landkreisen und Regionen im Merkur-Land.

Die Onlineredaktionen von Merkur.de* und tz.de* gemeinsam mit allen Heimatzeitungs-Redaktionen vom Freisinger Tagblatt bis zum Miesbacher Merkur bieten Ihnen insgesamt 14 (!) Live-Ticker aus allen Regionen, in welchen wir sofort nach Bekanntgabe aktuellste Ergebnisse, Reaktionen und News zur Wahl veröffentlichen. Hier eine alphabetisch geordnete Übersicht über unser Angebot.

Abgesehen davon beleuchten wir die spannendsten Ergebnisse aus ganz Bayern sowie die der größten Städte in unserem Kommunalwahl-Bayern-Ticker. Und natürlich bieten wir minütliche Updates in unserem Ticker zur OB-Wahl in München.

Abgesehen davon bieten wir Ihnen eine große Bandbreite auf unseren Social Media-Kanälen.

Bleibt für Sie nur eine Aufgabe: Gehen Sie wählen. Den Rest lesen Sie live bei uns.

