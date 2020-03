Kommunalwahl in Passau 2020: Keine Umfrage zeigt Favoriten auf

Eine Prognose für die Kommunalwahl in Passau fällt schwer. Der amtierende OB gilt erneut als Favorit - aber keine Umfrage stützt diese Erwartung.

Passau - Seit mehr als zehn Jahren wird Passau von einem Oberbürgermeister aus der SPD regiert. Jürgen Dupper kam 2008 ins Amt und erreichte2014 mit 64,68 Prozent einen Erdrutschsieg. Dennoch ist die Drei-Flüsse-Stadt nicht so fest in der Hand der Sozialdemokraten, wie diese Zahlen glauben machen.

2014 lieferten sich die Genossen einen harten Kampf mit der CSU. Zwar nicht um das Amt des OB, aber um die 45 Sitze im Stadtrat. Am Ende trennte die beiden Parteien nicht einmal ein Prozentpunkt. 28,5 Prozent erreichte die SPD, 27,6 die CSU. Im Stadtrat läuft dieser geringe Unterschied auf die gleiche Anzahl an Sitzen hinaus: jeweils 12.

Kommunalwahl 2020 in Passau: Noch keine verlässlichen Umfragen

Für die Kommunalwahl 2020 in Passau existieren noch keine Umfragen und Prognosen. Falls es im letzten Moment noch verlässliche Umfragen geben sollte, informieren wir Sie an dieser Stelle über die Ergebnisse. Allerdings ist nach dem Ergebnis von vor sechs Jahren wieder mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zu rechnen. In der Vergangenheit waren außerdem die ÖDP (2014: 13,9 Prozent) und die Grünen (10,7 Prozent) stark. In diesem Jahr stellt sich außerdem erstmals die AfD zur Wahl.

Das sind die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 in Passau.

Nach dem katastrophalen Abschneiden der CSU bei der letzten OB-Wahl soll es diesmal Betriebswirt Georg Steiner richten. Schafft er es gegen Dupper in die Stichwahl? Auch die anderen Parteien haben Kandidaten nominiert*. Auch hier hat noch keine Umfrage die Chancen der Bewerber erfragt.

Falls es bis zum Wahlsonntag am 15. März 2020 noch Umfragen und Prognosen zur Kommunalwahl in Passau gibt, werden wir Sie an dieser Stelle aktuell informieren.

Kommunalwahl 2020 in ganz Bayern: mit merkur.de auf dem neuesten Stand

