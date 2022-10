Rätsel um Tod von Hanna (23): Unfall oder Gewalttat? Polizei von Fall „tief betroffen“

Von: Rosi Gantner

Im Foyer des Aschauer Rathaus ist ein Kondolenzbuch aufgelegt. Als Erstes trug sich Bürgermeister Simon Frank ein. © Rehberg

Der Tod der 23-Jährigen in Aschau nach einem Disco-Besuch erschüttert die Gemeinde. Auch die Polizei ist von dem Fall tief betroffen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Aschau – Nach dem Tod der 23-jährigen Hanna W. in Aschau im Chiemgau laufen die Ermittlungen mit Hochdruck. Die Soko „Club“ der Polizei ist von 40 auf 60 Mitarbeiter verstärkt worden. Sie sichtet Bild- und Videomaterial, das über das eigens von der Polizei freigeschaltete Upload-Portal hochgeladen wurde. Die Resonanz auf den Aufruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ist groß, sagt Polizeisprecher Stefan Sonntag: 30 Personen hätten ihre Daten schon zur Verfügung gestellt.

Tod nach Disco-Besuch: BR hält Unfall in der Nacht für möglich

„Das wird gerade gesichtet.“ Die Polizei sei von dem Fall „sehr betroffen“, berichtet Kriminaldirektor Hans-Peter Butz, der Leiter der Soko. Mittlerweile seien auch Kollegen aus dem Fachbereich Operative Fallanalyse in die Ermittlungen eingebunden. Nach wie vor, so Butz, „gehen wir im vorliegenden Fall von einem Gewaltdelikt aus und priorisieren diese Ermittlungsrichtung“. Denkbar sei aber auch „beispielsweise ein Unfallgeschehen“.

Nach BR-Informationen könnte es sein, dass die 23-Jährige in den nahen Bärbach gestürzt ist und mitgerissen wurde. Die schweren Kopfverletzungen, die bei der Obduktion festgestellt wurden, könnten durch den Aufprall auf Felsen im Bachbett entstanden sein. Die Strömung war in der Nacht auf Montag derart stark, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass der Körper dann bis zur Einmündung des Bachs in das Flüsschen Prien mitgerissen wurde, wo die Tote dann gefunden wurde.

Anteilnahme in Aschau ist nach Hannas Tod groß

Auf ihrem Heimweg vom Club „Eiskeller“ hätte Hanna in der Nacht über eine Brücke den Bärbach überqueren müssen. Aufnahmen der Überwachungskameras am Eingang des Clubs zeigen, dass Hanna W. die Disco gegen 2.30 Uhr verlassen hat. „Sie war augenscheinlich allein, wir wissen allerdings nicht, ob draußen jemand auf sie gewartet hat“, sagt Polizeisprecher Sonntag.

Gegen 14.30 Uhr wurde dann ihre Leiche neun Kilometer entfernt in der Prien gefunden. Die Anteilnahme in Aschau ist nach dem Tod groß. Die Fahnen vor dem Rathaus sind auf halbmast gesetzt. Im Foyer ist ein Kondolenzbuch aufgelegt. Als Erstes trug sich Bürgermeister Simon Frank ein. „Viel zu früh wurdest du aus dem Leben gerissen“, waren seine Zeilen.