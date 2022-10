Pflege-Notstand: BR-Sendung konfrontiert Holetschek mit dramatischer Lage: „Was jetzt passiert, ist unverzeihlich“

Teilen

In der BR-Sendung „jetz red i“ diskutieren Bürger mit CSU-Minister Klaus Holetschek über den Pflegenotstand. Der Politiker muss sich dabei einiges anhören.

Es ist nicht erst seit Corona eine in große Mitleidenschaft gezogene Branche: Die Pflege in Deutschland. Die ansteigenden Krankheitsfälle im Herbst verschärfen jetzt die ohnehin äußerst angespannte Personalsituation umso mehr. Neben dem knappen Personal sind die langen Arbeitszeiten und die schlechte Bezahlung weitere Probleme. Über diesen Notstand wurde in der BR-Sendung „jetz red i“ jetzt diskutiert. Personen aus dem Publikum richteten ihre Fragen und Anliegen unter anderem an den bayerischen Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU).

Die Sendung beginnt mit einem Beitrag, der Lars Rapus, einen Pfleger aus Altötting, bei seiner täglichen Arbeit zeigt. Rapus berichtet, dass er zuvor in einem anderen Pflegeheim war, wo der Personalmangel noch drastischer gewesen sei. Er habe sich deshalb engagiert - bis es nicht mehr ging: „Immer wieder einspringen, einen Haufen Überstunden schieben, und irgendwann ist man von einem Tag auf den anderen durch: Depressionen, Abgeschlagenheit, teilweise Panikattacken bei Telefonanrufen.“

Pflegenotstand: Holetschek fordert „Springer-Pools“ und „verlässliche Dienstpläne“

Was muss sich also ändern in der Pflege? Laut Holetschek müssen vor allem „Springer-Pools“ eingerichtet werden, zudem brauche es „verlässliche Dienstpläne“. Holetscheks Worte klingen ähnlich wie schon vor einem Jahr: „Wir sind kurz vor der Katastrophe.“ Deshalb müssen man jetzt Geld in die Hand nehmen. Wenn es 100 Milliarden für die Bundeswehr gibt, müsse es auch etwas für die Pflege geben. Der CSU-Politiker sagt außerdem, dass seine Partei die Pflegeversicherung reformieren will: „Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Pflegende Angehörige können sich die Pflege kaum leisten - oder finden keine

Allerdings gibt es aus dem Publikum reichlich Gegenwind für die beiden Politiker. So sagt ein Mann, der einen ambulanten Pflegedienst betreibt, zum Thema pflegende Angehörige: „Die können sich das nicht mehr leisten. Die Angehörigen müssen arbeiten gehen, müssen ihre Energiepreise bezahlen.“ Im Umkehrschluss müssen dann Pflegeleistungen zurückgeschraubt werden, weshalb es sogar zu Unterversorgungen kommen könne. Daran anknüpfend sagt eine Frau, die ihren Mann zu Hause pflegt: „Ich habe zehn verschiedene Pflegedienste angerufen, um überhaupt einen zu finden.“

Pflegenotstand: Azubi spricht Holetschek direkt an und ruft ihn zum Handeln auf

Ein Pflege-Azubi im zweiten Jahr fällt ein schonungsloses Urteil: „Was mich an der Diskussion etwas stört, ist, dass die Verantwortung immer abgeschoben wird. Da ist es einmal der Tarifpartner, einmal der Bund, weil wir das hier in Bayern nicht regeln können. Dann sagt der Bund, das muss Europa regeln. Wir wissen seit 40 Jahren, dass wir in einen Pflegenotstand hineinrutschen und jetzt mittendrin sind.“ Holetschek und seine Partei hätten das System als langjähriger Teil der Bundesregierung schon vor langer Zeit ändern müssen. „Wenn Fehler passieren, wird das verziehen. Aber was jetzt passiert, kann man nicht mehr verzeihen, weil wir wirklich am Limit sind“, sagt der Mann weiter. (jg)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.