„Kräftiges Tief“: Wetter-Chaos am Mittwoch – auf Warmfront folgt Kaltfront mit Gewittern und viel Regen

Von: Felix Herz

Vom Sommer fehlt in Bayern weiter jede Spur. Daran ändert auch nichts die Warmfront, die am Mittwoch über den Freistaat zieht – denn eine Kaltfront kommt sofort hinterher.

München – Gewitter, Dauerregen, Sturmböen, kleinkörniger Hagel – das schlechte Wetter hat Bayern bereits seit etwa Mitte Juli fest im Griff. Während andere Länder schwitzen und Hitzerekorde verzeichnen, bleibt es im Freistaat derzeit nass und kalt. Und das, nachdem der Sommer auch in Bayern mit der ein oder anderen Hitzewelle bereits im Juni losgelegt hatte. Besserung zeichnet sich nun auch im August nicht ab – so überquert Bayern zwar eine Warmfront, auf sie folgt aber direkt eine Kaltfront.

Wetter-Frust in Bayern: Auf warm folgt kalt – an nur einem Tag

Im aktuellen Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes schreiben die Meteorologen, dass „ein für die Jahreszeit recht kräftiges Tief“ von Irland zur südlichen Nordsee ziehe. Diese habe auch Auswirkungen auf Bayern. So werde im Tagesverlauf am Mittwoch, 2. August, eine Warmfront den Freistaat „zügig ostwärts“ überqueren. Am Nachmittag aber folge dann schon die Kaltfront. Und die hat es mal wieder in sich.

Ein weiterer, turbulenter Wettertag steht Bayern bevor: Zunächst überquert eine Warmfront den Freistaat, dann folgt direkt eine Kaltfront. (Symbolbild) © imagebroker / IMAGO

Wind und Sturm, Stark- und Dauerregen, Gewitter – das volle Schlecht-Wetter-Programm spielt sich in Bayern auch am Mittwoch ab. Am Vormittag und Mittag darf man sich noch über vergleichsweise hohe Temperaturen im Bereich der 24 und 25 Grad freuen, ehe es ab dem Mittag dann zu einem recht radikalen Wetterumschwung kommt.

Gewitter, Dauerregen und Sturmböen ab Mittag: Vor allem den Norden und die Alpen trifft es

Die Kaltfront trifft Bayern ab etwa mittags und vor allem in Franken und im Alpenvorland, schreibt der DWD. So gebe es ab „Mittag und Nachmittag in freien Lagen Frankens sowie im westlichen Alpenvorland Böen bis 60 km/h aus Südwest“. Je höher die Lage, desto heftiger die Winde – in der Nacht zum Donnerstag, 3. August, seien dann auch Sturmböen bis 100 km/h möglich.

Im Bereich der Kaltfront seien ab dem Nachmittag zudem vereinzelte Blitze nicht ausgeschlossen. Und: „In deren Vorfeld am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht zum Donnerstag in Alpennähe einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinem Hagel und Sturmböen bis 85 km/h wahrscheinlich“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst.

Über weite Teile Bayerns ziehen außerdem noch Starkregen-Wellen hinweg. So warnen die DWD-Experten für Mittwoch sowie die Nacht auf Donnerstag in Nordbayern und in Teilen Niederbayerns, insbesondere am Bayerischen Wald, vor Dauer- und Starkregen mit „stellenweise Mengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter in 6 bis 12 Stunden“. (fhz)

