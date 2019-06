Rollerfahrer kracht gegen Tor: Für ihn kommt jede Hilfe zu spät - er trug keinen Helm

Ein Rollerfahrer krachte mit seinem Sozius gegen das gemauerte Marktplatztor in Kraiburg am Inn. Die Folgen waren dramatisch.

Mitfahrer schwerst verletzt

von Katarina Amtmann schließen

Am Mittwoch kam es in Kraiburg am Inn zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfall hatte für den Rollerfahrer und seinen Sozius dramatische Folgen.