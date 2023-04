Traditionsgaststätte in Flammen: Zeuge warnt Betreiberehepaar - Sie entkommen aus brennendem Gebäude

Von: Katarina Amtmann

Eine Traditionsgaststätte in Bayern stand in Flammen, zwei Menschen wurden verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch

In einer Gaststätte in Kranzegg brach ein Brand aus. Ein vorbeifahrender Mann warnte das Gastwirtehepaar. Beide erlitten schwere Rauchgasvergiftungen.

Rettenberg/Kranzegg - In der Nacht auf Ostermontag (10. April 2023) geriet eine Traditionsgaststätte in Kranzegg im Oberallgäu in Brand. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Traditionsgaststätte im Oberallgäu brennt: Zeuge warnt Gastwirtehepaar

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. „Momentan wird davon ausgegangen, dass es im Küchenbereich, der 2017 neu eingerichtet worden war, zum Brand kam“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein zufällig vorbeifahrender Oberallgäuer entdeckte das Feuer. Er konnte das Gastwirtehepaar noch rechtzeitig warnen. Beide wurden zwar verletzt, konnten aber aus dem brennenden Gebäude entkommen. Sie kamen mit schweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus Immenstadt.

Traditionsgaststätte in Bayern in Flammen - Großeinsatz für Rettungskräfte

Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf eine siebenstellige Summe geschätzt. Die Feuerwehrleute waren bis in den Vormittag mit Löscharbeiten beschäftigt. „Aufgrund dessen musste auch die Kranzegger Steige gesperrt werden. Es ist eine weiträumige Umfahrung eingerichtet. Bei den Löscharbeiten wurde noch ein Feuerwehrmann leicht am Bein verletzt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Mann konnte das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Es waren rund 150 Feuerwehrleute und 30 Rettungsdienstkräfte im Einsatz. (kam)

