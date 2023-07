Von Krebs bis Schlange: Mit wem Sie in Bayerns Badeseen schwimmen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Im Sommer in den See springen und sich abkühlen – klingt traumhaft? Ist es allerdings nicht für jeden. Wer nicht mit Tieren schwimmen mag, sollte Badeseen meiden. Unsere Fotogalerie zeigt, welche Arten in den bayerischen Badeseen heimisch sind. Spoiler vorab: giftige Tiere kommen glücklicherweise nicht vor.

1 / 7 Flusskrebse kommen nicht nur in Flüssen vor, sondern sind auch in bayerischen Badeseen zu finden. Die Krustentiere können bis zu 20 Zentimeter groß werden. Für Menschen sind sie völlig ungefährlich. © W. Willner/Imago

2 / 7 Bis zu zwei Meter groß können Welse, die in bayerischen Gewässern vorkommen, werden. Sie sind nachtaktiv und bevorzugen meist langsam fließende und trübe Gewässer mit weichem Boden, heißt es beim Landesfischereiverband Bayern. Für Menschen sind Welse meist harmlos, außer, wenn man auf ihr Nest tritt, dann können sie zubeißen. © Westend61/Imago

3 / 7 Bis zu 15 Zentimeter lang und für Menschen völlig ungefährlich: der Pferdeegel. Diese Egel kommen noch in Bayerns Seen vor, andere dagegen kaum noch. © Blickwinkel/Imago

4 / 7 Der Hecht kann über einen Meter lang werden. Er kommt in vielen Badeseen Bayerns vor. Hechte gehören zu den Raubfischen, dass Menschen angeknabbert werden, kommt allerdings selten vor. © Rolf von Riedmatten/Imago

5 / 7 Lang, glitschig und mit Schuppen versehen: vor Aalen ekeln sich einige Menschen. Dabei sind die widerstandsfähigen Tiere beeindruckend. Zum Laichen legen sie beispielsweise zwischen 4.000 und 7.000 Kilometer zurück – bis in den Westatlantik. Durch den Golfstrom treiben die geschlüpften Larven wieder zurück in heimische Gewässer. © Rolf von Riedmatten/Imago

6 / 7 Man bekommt sie selten zu Gesicht, aber bayerische Badeseen gehören zu ihrem gewohnten Lebensraum – Schlangen. Die Ringelnatter ist beispielsweise weit verbreitet. Das Tier ist sehr scheu, nicht aggressiv oder giftig. Menschen sollten die Ringelnatter trotzdem nicht ärgern, wenn sie diese sehen, denn zuschnappen kann die Schlange schon. © A. Hartl/Imago

7 / 7 Karpfen sind in deutschen Badeseen auch nicht unüblich. Vor allem die Arten Rotfeder (Foto) und Rotauge kommen hierzulande vor, informiert die Augsburger Allgemeine. Die Tiere gehören zur Gattung der Friedfische und sind für den Menschen ungefährlich. © A. Hartl/Imago