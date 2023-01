Kreise: Söder will bis 2028 8000 neue Lehrer und Psychologen

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht. © Daniel Karmann/dpa

An Bayerns Schulen soll es bis 2028 nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder 8000 neue Stellen für Lehrer, Sozialpädagogen, Schulpsychologen und die Verwaltung geben. Dies kündigte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz an, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Bad Staffelstein - Konkret seien 6000 Lehrerstellen vorgesehen, „diese seien auch nötig um die prognostizierten Schülerzahlen abzufedern“. Es gehe aber nicht nur darum, den Unterrichtsausfall zu reduzieren.

Um die Stellen auch besetzen zu können, solle es eine bundesweite Anwerbungskampagne geben, hieß es weiter. Wer als Lehrer nach Bayern umziehe, solle ein Starterpaket erhalten, welches auch Umzugshilfen enthalte. Ferner setzt Söder dem Vernehmen nach auf neue Lehrer aus den Universitäten, hier solle es künftig unter anderem ein verpflichtendes Praxissemester geben. Studierende sollten gegen eine Bezahlung auch zur Nachmittagsbetreuung und zur Nachhilfe eingesetzt werden können.

An den Grundschulen solle bis 2028 ergänzend der Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung umgesetzt werden, sagte Söder den Teilnehmern zufolge. Die dazu notwendigen rund 130 000 zusätzlichen Plätze sollten durch einen Pakt mit den Kommunen realisiert werden.

Sollte der Bund seine Zahlungen für die Sprachkitas einstellen, werde der Freistaat die Finanzierung in Bayern fortsetzen. Dies sei ein „wichtiges Instrument der Integration“, wurde Söder zitiert. Mit Blick auf die Digitalisierung sollen bis 2028 alle Schüler in Bayern mit digitalen Endgeräte ausgestattet werden. dpa