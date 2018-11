Lagerhalle brennt ab: Besitzer vermisst - Retter machen traurige Entdeckung

Im Oberallgäu hat es am Donnerstag einen schweren Brand gegeben. Eine Lagerhalle brannte nieder. Der 47-jährige Besitzer wurde vermisst - doch dann machten die Retter eine Entdeckung.

Update 7.30 Uhr: Nach dem Löschen eines Brandes in einer Lager- und Werkzeughalle in Buchenberg ist eine Leiche gefunden worden. Dabei dürfte es sich um den vermissten 47-jährigen Besitzer handeln, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht geklärt. Die Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, war am Donnerstagnachmittag komplett abgebrannt.

Erstmeldung: Frau hörte vorher lauten Schrei: Lagerhalle brennt ab – Besitzer vermisst

Kreuzthal - Im Landkreis Oberallgäu haben sich am Donnerstag dramatische Szenen abgespielt. Nach ersten Informationen hatte eine Anwohnerin eines landwirtschaftlichen Anwesens zunächst einen lauten Schrei gehört - dann drang Rauch aus einer Lager- und Werkzeughalle. Die Halle brannte daraufhin komplett ab.

Vom Besitzer der Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, fehlt jede Spur - er gilt als vermisst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es wird vermutet, dass er sich in dem Gebäude aufgehalten hat.

Brand in Kreuzthal: Kriseninterventionsteam betreut Angehörige

Nach dem Löschen des Feuers wurde damit begonnen, die abgebrannte Halle für die Suche nach dem Mann mit einem Bagger abzutragen. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen des Vermissten.

