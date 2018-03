Kriminalitätsstatistik in Bayern: Niedrigste Zahl seit 30 Jahren - ein Bereich steigt

Die Kriminalität in Bayern hat den niedrigsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Joachim Herrmann stellt in der Statistik aber auch steigende Zahlen vor.

München - Die Zahl der Straftaten in Bayern ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken: Die Polizei registrierte 2017 insgesamt 586 206 Delikte, das waren 4,6 Prozent weniger als 2016 (614 520). Miteingerechnet sind auch die versuchten Straftaten, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in München erklärte.

Pro 100 000 Einwohner waren es demnach 4 533 Straftaten - das bedeutet die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 30 Jahren. Die Fallzahl sank unter anderem in den Bereichen Gewaltkriminalität und Diebstahl. Einen Anstieg verzeichnete die Polizei dagegen unter anderem bei Internet- und Rauschgiftkriminalität. Die Aufklärungsquote verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 64,4 Prozent.

