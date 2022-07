Söder begrüßt Biden zum G7-Gipfel - Netz fassungslos: „Was hat er für Klamotten aus dem Schrank geholt?“

Von: Katarina Amtmann

Joe Biden und Markus Söder bei der Ankunft von US-Präsident Biden zum G7-Gipfel am Flughafen München. © CHRISTOF STACHE / AFP

Markus Söder begrüßte US-Präsident Joe Biden zum G7-Gipfel in Elmau am Flughafen München. Im Netz hagelte es Häme für das Outfit des CSU-Chefs.

München - Am Samstag (25. Juni) ist die Air Force One am Flughafen München gelandet. Grund: US-Präsident Joe Biden ist zum G7-Gipfel in Elmau angereist.

G7-Gipfel in Elmau 2022: Söder begrüßt US-Präsident Joe Biden in Bayern

Der G7-Gipfel findet vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Garmisch-Partenkirchen statt. „Die Welt zu Gast in Bayern: Welcome to Bavaria! Wir begrüßen die wichtigsten Staatschefs der Welt. Beim G7-Gipfel organisiert sich die freie Welt und definiert gemeinsame Interessen. Die aktuellen Krisen in der Welt zeigen, wie wichtig internationale Abstimmung ist“, schrieb Markus Söder noch am Samstag auf Instagram.

Die Fotocollage mit den Köpfen der wichtigsten Staatschefs, die Söder dazu gepostet hat, erregte Aufsehen. Denn: Bundeskanzler Olaf Scholz war darauf nicht zu sehen.

G7-Gipfel in Elmau: Ankunft von US-Präsident Joe Biden (Video)

Der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Ein Überblick über alle Teilnehmer, den Ort, die wichtigsten Informationen - und die großen Auswirkungen auf die Region Garmisch-Partenkirchen.

G7-Gipfel in Elmau: Söder begrüßt Joe Biden - Kritik an Tracht

Als Joe Biden aus dem Flugzeug stieg, wurde er von Söder persönlich begrüßt. Ein Video davon teilte der CSU-Chef noch am späten Samstagabend auf Instagram. Viele Follower waren von der Air Force One begeistert. Doch einigen stach etwas ganz anderes ins Auge: „Sacko und Hose beißen sich leider farblich! Achten Sie da bitte in Zukunft drauf. Herzlichen Dank!“ kritisiert jemand Söders Outfit.

Für sein Outfit erhielt Markus Söder Kritik. © IMAGO / Future Image

Söder begrüßt Biden zu G7-Gipfel: CSU-Chef in der Kritik - „Textiler Geisterfahrer!!“

„Hättest du dir deinen Trachtenjanker und die Hose nicht besser anpassen lassen können?“ fragt eine weitere Person in den Kommentaren. „Was hat denn Herr Söder für Klamotten aus dem Schrank geholt? Schlimm schlimm und nochmal schlimm!!! Dieser Mann ist ja ein textiler Geisterfahrer!!“ wird ein Kritiker besonders deutlich.

Eine Frau stört sich dagegen an der Kritik an Söders Outfit: „Mein Gott Leute es ist so wichtig wie man angezogen ist? Die Menschen im eigenen Land leben in Armut. Die Preise steigen bis zu Himmel. Und die Regierung schmeißt soviel Geld für diese Veranstaltung. Was das eigentlich soll, braucht das jemand?“ (kam)

Mittlerweile ist im Netz eine weitere Diskussion zu Bidens Empfang am Flughafen entbrannt - um das Begrüßungskommittee.

