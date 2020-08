Nach Rückkehr aus Kroatien: DJ mit Corona infiziert - In Bayern feiert er Party mit 100 Gästen

Eine folgenreiche Party fand in einem Ort in Bayern statt. Der DJ der Feier war mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor war er aus von einer Kroatien-Reise zurückgekehrt.

Waldkraiburg - Im bayerischen Waldkraiburg hat eine Party nun ernste Folgen. Nach einer privaten Feier in einem Club in dem Ort im Landkreis Mühldorf ist der DJ, der dort Musik auflegt hat, positiv auf das Coronavirus* getestet worden. Rund hundert Gäste waren bei der Party anwesend.

Wie die PNP berichtet, war der mit dem Coronavirus* infizierte DJ von einer Kroatien-Reise zurückgekehrt und hatte sich anschließend auf das Virus testen lassen. Das Ergebnis des Tests hatte er jedoch erst nach der Feier erhalten.

Durch Befragungen konnten die direkten Kontaktpersonen des Mannes ermittelt werden. Sie stehen nun unter Quarantäne. Gäste auf der Party, die keinen direkten Kontakt mit ihm hatten, wurden laut PNP vom Gesundheitsamt informiert und gebeten, in den nächsten zwei Wochen ihre Kontakte zu reduzieren. Sie sollen verstärkt auf Symptome achten und sich gegebenenfalls freiwillig testen lassen.

Da keiner der Gäste positiv auf das Coronavirus* getestet wurde, hätten nicht alle Teilnehmer der Party in Quarantäne gemusst, so das Gesundheitsamt. Der Kreis ließ sich auf die direkten Kontakte eingrenzen. Die Behörde warnte außerdem vor privaten Feierlichkeiten.

Coronavirus in Bayern: Ähnlicher Fall in der Oberpfalz - Infizierter Mann nimmt an Geburtstagsfeier teil

Erst am gestrigen Dienstag (19. August) war ein ähnlicher Fall im bayerischen Bodenwöhr in der Oberpfalz bekannt geworden. Ein nach einer Italienreise positiv getesteter Mann hatte an einer Geburtstagsparty mit rund 100 Gästen teilgenommen, noch bevor er sein Ergebnis erhalten hatte. Insgesamt müssen im dortigen Landkreis Schwandorf nun rund 120 Menschen in Quarantäne. Die Zahl der Corona-Infizierten in Bayern steigt wieder deutlich. Der Pandemiebeauftragte des Klinikums Freising macht sich große Sorgen über einen zweiten Lockdown.

Der Mann hatte bei seiner Rückkehr an der Grenze bei Kiefersfelden kostenlos testen lassen und sein Ergebnis später erhalten - da hatte er aber schon kräftig gefeiert. Seinem Gastgeber hatte er gesagt, ihm sei an der Grenze zugesagt worden, bei einem positiven Ergebnis binnen 24 Stunden informiert zu werden. Weil ein Anruf ausblieb, habe er an der Feier teilgenommen.

Nun wurde allerdings bekannt, das bislang alle weiteren Testergebnisse negativ waren. Nach Angaben des Landratsamtes Schwandorf lagen am Mittwochvormittag (19. August) von 114 ermittelten engen Kontaktpersonen 25 Testergebnisse vor. Insgesamt hatten sich bis Dienstag 95 Menschen testen lassen. Die übrigen Kontaktpersonen sollen bis Mittwochmittag getestet werden. (nema mit dpa)

Wegen der Test-Panne in Bayern muss sich Melanie Huml in einer Sondersitzung im Landtag weiteren Fragen stellen. Die Sitzung verfolgen sie hier im Ticker und Livestream.