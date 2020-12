„Sekundenlang gewackelt“: Kroatien-Erdbeben erschüttert auch Bayern - „Es hat komplett gebebt“

Ein schweres Erdbeben erschütterte Kroatien, mehrere Menschen starben. Die Erschütterungen waren sogar in Bayern zu spüren, unter anderem in München und Rosenheim.

München - Am Dienstag (29. Dezember) erschütterte ein Erdbeben Kroatien. Sieben Menschen starben bei dem Unglück, das sogar in Bayern zu spüren war. Die Größe des Bebens lasse viele Nachbeben erwarten, zitiert der Bayerische Rundfunk (BR) eine Sprecherin des Landesamts für Umwelt in Augsburg.*

Erdbeben in Kroatien: Erschütterungen auch in Bayern zu spüren

Das Zentrum des Erdbebens befand sich nahe der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Aber auch in München war es zu spüren: „Hab heute in München am Schreibtisch ein Erdbeben gespürt. Der Monitor wackelte und Rolladenschnüre schaukelten“, beschreibt eine Person den Moment auf Twitter

Hab heute in München am Schreibtisch ein #Erdbeben gespürt. Der Monitor wackelte und Rollladenschnüre schaukelten. War wohl das #Kroatien Beben. Passt auch zeitlich genau. Schon ein etwas seltsames Erlebnis. — Rudolf Schleyer (@SchleyerR) December 29, 2020

Erdbeben in Kroatien: Auch Münchner spüren die Erschütterungen

Wie der BR berichtet, meldeten sich mehrere Münchner zu Wort, die das Erdbeben gespürt haben: „Ich bin auf der Couch im Wohnzimmer gesessen und habe es richtig gemerkt. Man hat es sogar gesehen an meinem Laptop. Es hat nicht nur eine Wand gewackelt, sondern es hat komplett gebebt.“

Auch unsere Kollegin aus dem Unterhaltungs-Team, Judith Braun, erlebte das Erdbeben in ihrer Wohnung in Untergiesing: „Mein Stuhl, auf dem ich saß und meine große Zimmerpflanze haben sekundenlang gewackelt.“

In sozialen Medien meldeten sich auch Menschen aus dem Berchtesgadener Land, dort hätten Lampen gewackelt, Haustiere wurden verschreckt. Wie der BR weiter berichtet, soll das Beben auch in Rosenheim zu spüren gewesen sein.

Erdbeben in Kroatien: Haus in Passau hat „spürbar gewackelt“

Auch im Raum Passau* wurden Erschütterungen wahrgenommen. Ein Haus habe „spürbar gewackelt“, berichtet demnach ein Zeuge. An den Wasserflaschen auf den Schreibtischen wurde das besonders deutlich. Der Zeuge beschreibt das Erdbeben als „relativ heftig“ und „relativ lange“.

