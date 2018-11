Bauarbeiter stürzt fünf Meter in die Tiefe

Ein 41-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall in Krumbach im Landkreis Günzburg schwer verletzt.

Krumbach - Ein Bauarbeiter ist in Krumbach (Landkreis Günzburg) aus fast fünf Metern Höhe abgestürzt. Der 41-Jährige habe sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte am Vortag ein Geländer befestigt und verlor dabei das Gleichgewicht. Die Ermittler prüfen jetzt, ob die Baustellenvorschriften zur Unfallverhütung eingehalten wurden.

