Frau aus Bayern ruft bei Polizei an und gesteht Mord: Opfer wurde erstochen

Von: Thomas Eldersch

Beamte von der Spurensicherung untersuchen das Haus in Krumbach, in der die Leiche des 83-Jährigen gefunden wurde. © dpa/Symbolbild

Telefonisch meldet eine Frau aus Schwaben, dass sie einen Mann getötet habe. Die Polizei findet im Haus der Frau die Leiche eines 83-Jährigen.

Krumbach – Hat sich im schwäbischen Krumbach (Landkreis Günzburg) ein Familiendrama abgespielt? Am Montagnachtmittag, 29. August, meldete sich eine 42-jährige Frau bei der Polizei. Sie teilte den Beamten mit, dass sie gerade einen Mann getötet habe. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie die Leiche eines 83-Jährigen.

Polizei entdeckt Leichnam eines 83-Jährigen: Tatwaffe und -verdächtige am Tatort aufgefunden

Die Tatverdächtige hatte sich über den Notruf bei der Polizei in Krumbach gemeldet, heißt es in der Pressmitteilung des Präsidiums. Sie gestand den Mord an einem Mann, woraufhin sich mehrere Einsatzkräfte zum Haus der Frau aufmachten. Dort eingetroffen, entdeckten sie die Leiche eines 83-jährigen Verwandten der Frau, der wohl im gleichen Haus wie die 42-Jährige lebte. Die mutmaßliche Täterin konnte ebenfalls vor Ort angetroffen und ohne Gegenwehr festgenommen werden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Rentners feststellen.

Die polizeilichen Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Beamte der Spurensicherung und Kriminaltechnik untersuchten das Haus. Der Leichnam wurde vom Leiter der Rechtsmedizin in Ulm in Augenschein genommen. Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen kamen auch an den Tatort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Im Haus stellten die Beamten die mögliche Tatwaffe, ein Messer, sicher.

Obduktion bestätigt – das Opfer wurde erstochen

Die ersten Ermittlungsergebnisse legen laut Polizei nahe, dass die Frau den Senior tatsächlich umgebracht hat. Eine Obduktion am Dienstag in Ulm klärte abschließend, wie der Mann ums Leben kam. Die Ergebnisse waren eindeutig. Er starb durch äußere Gewalteinwirkung. Ihm wurden Stichwunden zugefügt.

Andere Hausbewohner, Nachbarn und Angehörige hatten von der Tat nichts mitbekommen. Sie mussten später von Kriseninterventionsteams betreut werden. Die Kripo ermittelt jetzt zum Tathintergrund. Das Motiv war zunächst noch unklar. Die Tatverdächtige wurde inzwischen einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einen Haftbefehl und die Beschuldigte wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. (tel)