Immer mehr Superzellen in Bayern: Experte erklärt Ursache

Von: Felix Herz

Superzellen sorgten zuletzt immer häufiger für heftige Regenfälle und Unwetter in Bayern. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, erklärt ein Wetter-Experte.

München – So langsam beginnt der Spätsommer, ehe der Herbst am 23. September Einzug in Bayern hält. Ein erstes Fazit zum Sommer 2023 lässt sich schon jetzt ziehen: Es ging wild zu. Das Wetter im Freistaat pendelte häufig von einem Extrem zum anderen – war es tagsüber noch über 30 Grad heiß, krachte es am Abend. Und mehrmals folgte auch auf eine längere Hitzeperiode reichlich Nässe mit Gewittern und tiefen Temperaturen. Turbulentes Wetter, das die Menschen wohl auch in Zukunft begleiten wird.

Experte erklärt – darum sind Superzellen in Bayern häufiger geworden

Oftmals waren es echte Superzellen, die für heftigen Starkregen und Unwetter in Bayern sorgten. So zum Beispiel erst vergangene Woche, als schwere Unwetter unter anderem über Oberbayern und Mittelfranken donnerten. In Nürnberg ist die Feuerwehr zum Beispiel lange mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Und auch in den kommenden Tagen wiederholt sich das Bild – auf extreme Hitze folgen Unwetter am Wochenende.

Superzellen wurden zuletzt häufiger in Bayern. Das hat auch mit dem Klimawandel und der Temperatur im Mittelmeer zu tun, erklärt ein Experte. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Der Wetter-Experte des BR, Michael Sachweh, erklärte zuletzt gegenüber BR24Live, dass hier ein klarer Trend erkennbar sei – Superzellen nehmen an Häufigkeit zu. In der ersten Hälfte des Sommers sei es sehr warm gewesen, dann fast schon herbstlich kühl – und jetzt wieder schwül warm. Perfekte Bedingungen für die Entstehung von Gewittern.

Und auch hier spielt dem Experten zufolge der Klimawandel eine tragende Rolle. Denn: Durch den Klimawandel steigen die Wassertemperaturen im Mittelmeer – dort ist das Wasser, wie zum Beispiel auch im Atlantik, so warm wie nie. Laut BR-Experte Sachweh sei daher der Wasserdampfgehalt höher. Diese Luftmassen erreichen dann auch Bayern und sorgen für häufigere und stärkere Gewitter und Unwetter.

Superzellen schwer vorhersagbar – in Nürnberg hätten aber Warnapps ausschlagen müssen

Generell, so erklärt Sachweh beim BR, sei es schwierig, vorherzusagen, wo sich Superzellen entladen. Das liegt daran, dass sie sich nur langsam bilden und bei langsamen Winden für länger anhaltende Regenfälle sorgen – die dann jedoch lokal recht begrenzt auftreten. Außerdem würden sich einzelne Superzellen in einer Gewitterlinie gegenseitig beeinflussen.

In Nürnberg allerdings, so erklärt der BR-Experte, hätten die verschiedenen Katastrophen-Warnapps ausschlagen müssen. Denn es sei sehr absehbar gewesen, dass sich die explosiven Luftmassen entladen würden. Da sei wohl etwas schiefgelaufen, mutmaßt Sachweh abschließend. (fhz)

