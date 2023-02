Künstliche Intelligenz misst sich mit bayerischem Abitur: Schafft ChatGPT die eins vor dem Komma?

Von: Thomas Eldersch

Mit Künstlicher Intelligenz macht die Menschheit in ihrer Entwicklung einen weiteren Satz nach vorne. Aber sind die ersten Vertreter der neuen Technologie schon wahre Alleskönner?

München – Die Maschinen werden irgendwann den Menschen ersetzen. Diese dystopische Vorstellung hat schon in Filmen wie „Terminator“ und „I, Robot“ für ein ungutes Gefühl beim Blick auf die Zukunft gesorgt. Bis es wirklich so weit ist, werden sicher noch Jahrzehnte vergehen, wird jetzt der eine oder andere denken, aber KI (Künstliche Intelligenz) ist schon längst in unserem Alltag angekommen. Bestes Beispiel der Chatbot ChatGPT. Dieser wurde jetzt allerdings einer harten Bewährungsprobe unterzogen.

ChatGPT stellt sich der Herausforderung bayerisches Abitur

Mit der Anwendung ChatGPT des amerikanischen Entwicklers OpenAI kann man sich rein theoretisch langwieriges Recherchieren sparen. Man sagt dem Programm einfach, was man haben möchte und wie durch Geisterhand erstellt es Texte und Aufsätze über das gewünschte Thema. Diese Wunderanwendung macht jetzt allerdings in zunehmenden Maße die Bildungseinrichtungen und -ministerien in Deutschland nervös. Kümmert sich in Zukunft der Computer um die Hausaufgaben? Oder schreibt dieser im schlimmsten Fall sogar das Abi für die Schülerinnen und Schüler?

Der Bayerische Rundfunk wollte genau das testen. Fachleute ließen die KI an das bayerische Abitur von 2022 ran. In den Fächern Mathematik, Informatik, Deutsch, Geschichte und Ethik musste das Programm antreten. Bayerische Lehrkräfte kontrollierten im Anschluss die Ergebnisse. Am Donnerstag veröffentlichte der Sender in München das Resultat des Experiments. Spoiler-Alarm: Einen Einserschnitt schaffte die Anwendung jedenfalls nicht.

ChatGPT schafft nur einen mäßigen Abi-Schnitt

Vor allem in Deutsch und Informatik schnitt die KI schlecht ab. Dort erhielt sie nur zwei beziehungsweise drei von 15 Punkten und damit die Schulnote fünf. In Mathe und Ethik kam sie mit vier Punkten auf eine schlechte Vier. Am besten schlug sich ChatGPT in Geschichte, wo die Lehrkräfte ihm neun Punkte und damit eine gute drei gaben. Den Gesamtschnitt verrieten die Tester beim BR nicht, aber anhand der veröffentlichten Noten, wird er wohl nicht überragend gewesen sein.

Für das Experiment musste das BR-Team die Abitur-Fragen auf ChatGPT allerdings anpassen. Manchen Aufgaben seien zum Beispiel zu lang gewesen, erläutern diese. „Wir haben deswegen manche Fragen umformuliert oder häppchenweise beantworten lassen.“ Ein beteiligter Informatiklehrer von einem Gymnasium im Unterallgäu merkt dazu außerdem an, dass ChatGPT sich im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern nicht auf das Abitur vorbereitet habe und nicht wie diese, ähnliche Aufgaben bereits vorher geübt habe. (tel mit dpa)

