Person mit Schusswaffe gesichtet: Polizei schickt Großaufgebot  - und gibt eindringliche Warnung

Im unterfränkischen Kürnach haben Passanten einen bewaffneten Mann gesehen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und warnt dringlich, die Person anzusprechen.

Update, 16.07 Uhr: Während die Fahndung weiterläuft, informiert die Polizei, dass auch die weiteren Kindergärten und Schulen im Ort ohne Probleme erreicht werden können.

Update, 16.05 Uhr: Wie infranken.de berichtet, werden die Beamten bei der Fahndung jetzt auch von einem Hubschrauber unterstützt. Dieser fliege im Augenblick über Kürnach.

Update, 16.03 Uhr: Jetzt richtet sich die Polizei auch an Eltern, deren Kinder den Kindergarten St. Elisabeth in der Heinrich-Brünig-Straße besuchen. Betroffene Eltern können demnach ihre Kinder problemlos abholen, so die Polizei via Twitter.

Update 16.00 Uhr: Wie die Polizei Unterfranken via Twitter mitteilt, können Gerüchte aus Kürnach dementiert werden. Demnach hatte die Runde gemacht, dass es einen Banküberfall in Kürnach gegeben hätte. Weiter soll es Verletzte und Schüsse gegeben haben. Beides dementiert die Polizei.

➡ Es ist im Zusammenhang mit der verdächtigen Wahrnehmung zu KEINEM Banküberfall in Kürnach gekommen!

➡ Es gibt keine Verletzten und es kam zu keinen Schussabgaben!#3001Kürnach — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) January 30, 2020

Erstmeldung vom 30. Januar 2020

Kürnach -Zwei Passanten haben im unterfränkischen Kürnach bei Würzburg einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen und die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten am Donnerstag mit einem Großaufgebot in der Ortschaft an.

Verletzte habe es bisher nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Er warnte eindringlich davor, den wohl mit einer grünen Jacke und Mütze gekleideten Verdächtigen anzusprechen. Niemand solle selbst tätig werden.