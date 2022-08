Kuh bleibt zwischen zwei Bäumen stecken – Helfer müssen die Kettensäge rausholen

Von: Thomas Eldersch

Nur mit schwerem Gerät konnte die Kuh befreit werden. © BRK Berchtesgadener Land

Eine entlaufene Kuh brachte sich am Sonntag in eine missliche Lage. Das Tier steckte zwischen zwei Bäumen fest und musste aufwendig befreit werden.

Schneizlreuth/Forst Sankt Zeno – Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Am Sonntagnachmittag hatte sich eine Kuh in der Nähe der oberbayerischen Gemeinde Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) in eine missliche Lage gebracht. Sie büxte aus der Herde aus und geriet bei ihrem Ausflug zwischen zwei Bäume. Zahlreiche Helfer mussten anrücken und das Tier befreien.

Kuh bleibt auf der Lattenbergalm zwischen zwei Bäumen stecken

Die Helfer von Bergwacht, Bayerischem Roten Kreuz und Feuerwehr führte ein Einsatz am Sonntagnachmittag ins südliche Lattengebirge. In der Nähe der Lattenbergalm am Karspitz musste ein Tier aus einer festgefahrenen Situation befreit werden. Ein Einsatz, den die Helfer wohl so schnell nicht mehr vergessen werden. Die Einsatzbeschreibung lautete laut Pressemitteilung des BRK Berchtesgadener Land: „Ein Rind war zwischen zwei Bäumen steckengeblieben und konnte vom Almbauern nicht mehr ohne Hilfe befreit werden.“

Zunächst war nicht klar, wo das vermisste Tier abgeblieben war. Der Almbauer musste das abgängige Tier erst einmal finden. Einige hundert Meter von der Alm entfernt entdeckte er die Kuh dann schließlich. Sie steckte zwischen zwei Bäumen fest und hatte versucht, sich selbst zu befreien. Damit machte sie die Situation noch schlimmer, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie blieb immer wieder an ihrem Beckenknochen hängen und gab schließlich erschöpft auf. Sie sank müde zu Boden.

Rund 20 Helfer versuchten, die Kuh aus ihrem Gefängnis zu befreien

Gegen 17.20 Uhr machten sich die von der Leitstelle Traunstein alarmierten Helfer der Feuerwehr Schneizlreuth und der Bergwacht Bad Reichenhall auf den Weg. Eine halbe Stunde mussten sie über die Forststraße anfahren und noch ein letztes Stück zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie sich vor Ort einen Überblick verschafft hatten, begannen sie einen der beiden Bäume behutsam zu fällen. Am zweiten Baum schnitten sie einzelne Äste ab, ohne dabei das Tier zu verletzten.

Mit vereinten Kräften konnte die Kuh aus ihrem Gefängnis befreit werden. © BRK Berchtesgadener Land

Das Tier wurde anschließen mit Gurten und Schlupfen gesichert und von zehn Einsatzkräften aus seiner misslichen Lage gehoben. Zuvor kletterte ein Helfer auf den noch stehenden Baum und machte dort die Seile fest. Am Ende konnte die Kuh unverletzt, aber erschöpft wieder zurück auf die Alm gebracht werden. „14 Feuerwehrleute und fünf Bergretter waren zum Teil bis 21 Uhr vor Ort und wurden vom dankbaren Bauern dann noch auf die Lattenbergalm eingeladen und konnten einen herrlichen Sonnenuntergang genießen“, endet die Pressemitteilung und ein kurioser Einsatz. (tel)

