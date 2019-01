Feuerwehr findet Frau nach Wohnungsbrand - Arzt kann nur noch Tod feststellen

Dreimal brannte es am Wochenende in Bayern. In Kulmbach kam eine Frau bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben.

Kulmbach - Bei einem Wohnungsbrand im oberfränkischen Kulmbach ist eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen. Zeugen bemerkten am Sonntagmorgen Rauch in dem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in der Wohnung und fanden die Bewohnerin leblos in einem Zimmer. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Andere Bewohner in dem Gebäude wurden nicht verletzt. Die Brandursache war unklar.

Illertissen: Bauernhaus steht in Flammen

Bei einem Brand in einem alten Bauernhaus zogen sich in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ein Mann und eine Frau leichte Rauchvergiftungen zu und kamen ins Krankenhaus. Passanten hatten am Sonntagmorgen den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte retteten am Samstag die Bewohner aus dem Haus und löschten die Flammen. Der Schaden lag bei rund 100 000 Euro. Die Brandursache war unklar.

Lastwagen fängt in Halle in Kemnath Feuer

In einer Firmenhalle in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) brach am Samstag an einem Lastwagen ein Feuer aus. Die Flammen griffen auf andere Fahrzeuge, Teile der Halle und einen Bürotrakt über. Den Schaden schätzten die Ermittler auf 250 000 Euro. Im Keller eines Nürnberger Einfamilienhauses brach am Freitagabend ein Feuer aus. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt die 87-jährige Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

dpa

