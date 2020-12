Tödlicher Unfall: Mercedesfahrer kracht bei Überholmanöver frontal in Lkw - jede Hilfe kommt zu spät

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Mittwoch in Oberfranken: Der Mercedesfahrer starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Neudrossenfeld - Ein Überholmanöver auf einer Bundesstraße in Oberfranken endete am Mittwoch in einem tödlichen Unfall. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfall im Kreis Kulmbach: Mercedes kracht frontal in Lkw - Autofahrer tödlich verletzt

Am Mittwoch gegen 16 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Kulmbach unterwegs. Zwischen Kulmbach und Neudrossenfeld setzte der Autofahrer laut Polizei zu einem Überholmanöver an, um einen vor ihm fahrenden Laster zu überholen.

Tödlicher Unfall in Bayern: Lkw-Fahrer steht unter Schock - ein Schwerverletzter

Dabei krachte er jedoch mit der Fahrerseite in einen entgegenkommenden Lkw. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde der Autofahrer tödlich verletzt. Er starb noch am Unfallort. Sein 22-jähriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Fahrer des beteiligten Lastwagens erlitt laut Polizeibericht einen Schock. Er musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

Insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz. Für Bergungsarbeiten war die Strecke bis in die Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 40 000 Euro.

