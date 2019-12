BMW überschlägt sich nach Überholmanöver: Fahrer in Auto eingeklemmt

Auf der Staatsstraße 2190 in Kulmbach hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein BMW überschlug sich nach einem Überholmanöver. Ein Mann wurde eingeklemmt.

Kulmbach - Am Mittwochabend kam es im Kulmbacher Ortsteil Katschenreuth zu einem schweren Unfall. Gegen 20 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2190 zwischen Kulmbach und dem Kasendorfer Ortsteil Krumme Fohre unterwegs. Das teilte die Polizei mit.

BMW überschlägt sich nach Überholmanöver: Polizei verhindert Brand des Autos

Auf Höhe der Kompostierungsanlage kam er nach einem Überholmanöver aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich daraufhin mehrfach und kam einige Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde der 24-jähriger Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus seinem BMW, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Kulmbach.

Die erste Polizeistreife am Unfallort verhinderte durch den Einsatz eines Feuerlöschers den Brand des BMWs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Staatsstraße ST2190 musste zwischen Katschenreuth und Krumme Fohre für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

BMW überschlägt sich in Kulmbach: Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„Gegen 20 Uhr war der 24-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach mit seinem BMW auf der Staatsstraße St2190 zwischen Kulmbach und dem Kasendorfer Ortsteil Krumme Fohre unterwegs. Auf Höhe der Kompostierungsanlage kam er nach einem Überholmanöver aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der BMW mehrfach und kam einige Meter neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Der 24-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte von Feuerwehrkräften befreit werden. Durch den raschen Einsatz eines Feuerlöschers verhinderte die erste Polizeistreife am Unfallort den Brand des Unfallfahrzeuges. Der junge Fahrer kam schwer verletzt in das Klinikum nach Kulmbach. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Die Staatsstraße St2190 musste zwischen Katschenreuth und Krumme Fohre für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.“

