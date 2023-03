Ein letztes „Rock Me Amadeus“ - Bayerische Kultdisco schließt nach 34 Jahren

Von: Carina Ottillinger

Nach 34 Jahren schließt Inhaber Martin Tomiak die Rockdisco „Amadeus“ in Ingolstadt. Eine Rockära geht zu Ende.

Ingolstadt – Schweren Herzens wird Martin Tomiak nach dem ersten Aprilwochenende die Türen zum Gewölbe in den Koboldkeller schließen. Im Herzen Ingolstadts ist in der Rockdisco „Amadeus“ über 34 Jahre lang die beste Rockmusik gelaufen. Jetzt geht eine Rockära zu Ende.

Das Gerücht einer Schließung stand schon einige Jahre im Raum. Immer mehr verdrängen Techno und Black die Rockmusik. Die Gäste blieben aus. „Die Rockfans sind da, aber nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren“, sagt Inhaber Martin Tomiak gegenüber unserer Redaktion. Der über 360 Quadratmeter große Raum ließe sich nicht mehr füllen.

Ein letztes Mal gehen in der Rockdisco Amadeus in Ingolstadt die Partylichter an. © Amadeus Eichstätt

Kultdisco in Ingolstadt schließt - Die Partyszene hat sich durch Corona verändert

Dabei hatte Tomiak in den letzten Monaten immer wieder mit tollen Veranstaltungen geworben, um die Leute wieder ins Amadeus zu locken. Zudem kann kaum einer mit den Preisen der Rockdisco mithalten. Hier hat der Eintritt nur einen Fünfer und das Bier 3,50 Euro gekostet. Das alles hat nichts genutzt. Nun ist es vorbei.

Das Partyleben hat sich verändert „Die Leute gehen nicht mehr so viel weg wie früher“, erklärt Tomiak gegenüber Merkur.de. „Die Jüngeren haben sich während Corona andere Treffpunkte gesucht.“ Genau diese Generation hätte die Clubszene verloren. Die jungen Erwachsenen seien nur sehr mühsam zu gewinnen. „Ich kann ihnen das auch nicht verübeln, das ist einfach eine andere Zeit.“ Trotz der moderaten Preise im Amadeus würden außerdem im Moment alle auf das Geld schauen. „Nicht jeder kann es sich leisten jedes Wochenende wegzugehen“, sagt Tomiak.

1989 im Koboldkeller in der Schulstraße: Die Rockparty kann beginnen

Die Geschichte des Amadeus ist legendär. Im Mai 1989 eröffnete Tomiak mit zwei Freunden die Tanzfläche im Koboldkeller an der Schulstraße. Mitten in der Stadt. Benannt nach dem Welthit „Rock Me Amadeus“ von Falco. Zuvor hatte der Hobby-DJ bereits lange in einer Großraumdisco in Marktschwaben, dem Pentagon, gearbeitet. Dann wollte er etwas Eigenes starten. Ein Zufall führte die Freunde ins damalige Schlagerparadies, bei dem der Mietvertrag auslief. Sofort hatten sich die Drei in den von 1630 stammenden Gewölbekeller verliebt. Der Beginn der Ingolstädter Rockpartyszene.

Seitdem ist viel passiert. Der gebürtige Kirchheimer leitete über die Jahre einige Lokalitäten. 22 Jahre die Diskothek „Dasda“ in Eichstätt. Es gab den Kleinableger „Little Amadeus“ in Neuburg. Heute führt er außerdem die Rockbar in Ingolstadt.

Die Menschen werden Martin Tomiak am meisten in Erinnerung bleiben

Langweilige würde es ihm nicht werden. Trotzdem werde der 57-Jährige vor allem die Begegnungen im Amadeus vermissen. „Die Menschen sind mir am meisten in Erinnerung geblieben.“ Paare haben sich hier gefunden. Man kennt sich. Die Tochter eines Stammgastes hat hier gearbeitet.

Das Besondere am Amadeus waren seine Besucher. Auf der Tanzfläche versammelte sich eine kunterbunte Menschenmenge. Jeder Rockmusikfan war willkommen. Der Bürgermeister steht neben dem Straßenkehrer, der Audi-Mitarbeiter neben der Krankenschwester. „Bei uns war jeder willkommen“, sagt Tomiak.

Ein letztes Headbangen im Amadeus am Wochenende

Ein letztes Mal eröffnet das Amadeus die Tanzfläche am kommenden Wochenende (31. März). Tomiak weiß noch nicht, ob er das Bistro im Erdgeschoss behalten wird. „Ich kann mir eine Rockkneipe vorstellen“, sagt er. Ganz ohne Rockmusik könne Ingolstadt schließlich nicht auskommen.

