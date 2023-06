Versorgungsengpässe drohen: Handel in Bayern wird bestreikt – Edeka, Ikea, Rewe und weitere betroffen

Von: Felix Herz

In Bayern wird der Handel bestreikt. In verschiedenen Geschäften drohen daher Versorgungsengpässe, warnt die Gewerkschaft. (Symbolbild) © fossiphoto / IMAGO

Am Mittwoch werden laut Verdi vor allem die Zentrallager im bayerischen Handel bestreikt. Daher kann es zu Engpässen bei der Versorgung kommen.

Regensburg – Der bayerische Handel wird weiter bestreikt, nachdem es bereits Anfang Mai zu dahingehenden Aktionen gekommen war. Da sich Gewerkschaft und Arbeitgeber zuletzt erneut nicht auf einen neuen Entgeltvertrag einigen konnten, steht nächste Woche die nächste Verhandlungsrunde an. Um den Druck auf die Arbeitgeberseite nochmal zu erhöhen, rief Verdi für Mittwoch, 7. Juni, vor allem die Mitarbeitenden in den Zentrallagern dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Streik im bayerischen Handel: Versorgungsengpässe drohen

Unter anderem für die Edeka-Filialen in Regensburg, Netto-Geschäfte in Niederbayern und Ikea in Regensburg rief Verdi zu Streik-Aktionen auf. Laut BR sind auch die Beschäftigten von „Alliance Healthcare“, „Hoffmann Supply Chain“ und „Phoenix“ in München betroffen, sowie zahlreiche verschiedene Zentrallager in vielen Teilen Bayerns.

Im Zuge der Streik-Aktionen könne es laut Verdi zu Versorgungsengpässen in den kommenden Tagen kommen. Unter anderem, weil der Nachschub aus den bestreikten Zentrallagern fehlen wird, warnen die Gewerkschafter.

Verdi fordert mehr Gehalt – Händler verweisen auf Zurückhaltung der Kunden

Im Streit geht es grundsätzlich um mehr Geld für die Arbeitnehmer im Einzel- und Großhandel. Im aktuellen Tarifstreit geht es um einen neuen Entgelt-Vertrag, Verdi fordert von den Arbeitgebern laut BR ein deutliches Lohn-Plus.

Als Grund gibt die Gewerkschaft an, dass die Beschäftigten mit den eher geringen Einkommen die aktuellen Preissteigerungen besonders zu spüren bekämen. Die Einzel- und Großhändler dagegen verweisen auf sparende Kunden und damit einhergehende Umsatzeinbußen. (fhz)

