Endlich gefasst: Echte Polizisten nehmen falsche Polizisten fest

Sie gaben sich als Polizisten aus, ergaunerten so viel Bargeld und Schmuck. Jetzt hat die echte Polizei die Verbrecherbande hoch genommen - sie könnten für viele weitere Vergehen verantwortlich sein.

Traunstein/Rosenheim - Die Polizei in Oberbayern hat insgesamt fünf mutmaßliche falsche Polizisten festgenommen. Die Tatverdächtigen arbeiteten in zwei Gruppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In einem Fall hatten ein 42-jähriger und ein 56-jähriger Mann eine 79-Jährige in Traunstein (Landkreis Traunstein) um einen sechsstelligen Bargeldbetrag betrogen. Sie machten die Dame glauben, dass diese ihr Bargeld austauschen müsse, da es gefälscht sei.

Falsche Polizisten: Ermittler vermuten, dass Bande für acht weitere Fälle verantwortlich ist

Im anderen Fall hatten zwei 33-Jährige und eine 31-Jährige ein Rosenheimer Ehepaar dazu gebracht, ihnen eine hochwertige Goldmünze zu übergeben. Zwei Personen der Betrügerbande sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Die Ermittler vermuten, dass die Tatverdächtigen für acht Fälle verantwortlich sind. Diese miese Masche ist nicht neu: So wurden alleine in Poing über 25 falsche Polizisten-Anrufe gemeldet, wie merkur.de* berichtet. Ein falscher Polizist zockt Frau um eine halbe Million Euro in Gold ab.

Mit diesem Fall hat sich schon der Bundesgerichtshof befasst. Erneut wird Nail S. (42) aus Neuperlach der Prozess gemacht,weil er einen hochrangigen Münchner Polizisten geschlagen hat – mitten in einer Vernehmung.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digitalnetzwerks