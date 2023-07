„Kurzes, intensives Unwetter“ mit Sturmböen und Starkregen: Mehrere Verletzte in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Wanderer wurden am Dienstag vom Wetter überrascht, mehrere Urlauber und Einheimische bei dem Unwetter in Oberbayern verletzt.

Schönau am Königssee - Am Dienstag, 18. Juli, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern erneut vor starkem Gewitter. Ganz so heftig wie in der Woche zuvor wurde es zwar nicht, trotzdem gab es Verletzte zu beklagen.

Unwetter zieht mit Sturmböen, Starkregen und Gewitter über Teile Bayerns - Mehrere Verletzte

Gegen 16 Uhr zog ein „kurzes, aber sehr intensives Unwetter“ über das Steinerne Meer und den Königssee, wie das Bayerische Rote Kreuz (Kreisverband Berchtesgadener Land) berichtet. Innerhalb weniger Minuten zogen Sturmböen bis 150 Kilometern pro Stunde, Starkregen und Gewitter über die Region und überraschten viele Urlauber und Einheimische. Diese versuchten teilweise, sich irgendwo unterzustellen, „was unter anderem einer 46-jährigen Frau aus Niederbayern zum Verhängnis wurde, da ihr durch den Sturm ein Ast auf den Kopf gestürzt war“, so das BRK.

Ein Einheimischer (56) erlitt eine Platzwunde im Gesicht, „eine 51-jährige Thüringerin musste mit Panik und Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Frau bei Unwetter in Bayern schwer verletzt - Wanderer und Bergsteiger von Wetter überrascht

„Einsatzkräfte der BRK-Wasserwacht fuhren mit ihrem Rettungsboot, einer Rettungswagen-Besatzung des Reichenhaller Roten Kreuzes und dem Berchtesgadener Notarzt über den Königssee zur Einsatzstelle und mussten die insgesamt drei Patienten versorgen, darunter die schwer verletzte 46-jährige Niederbayerin mit der Kopfverletzung“, so das BRK weiter. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ brachte die Verletzte ins Klinikum nach Salzburg. Die Thüringerin wurde zu einem niedergelassenen Arzt gebracht, der Einheimische fuhr selbst zum Arzt.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Außerdem gingen laut BRK zahlreiche Notrufe von verunsicherten Wanderern und Bergsteigern ein, die vom Wetter überrascht worden waren. Die Betroffenen mussten ausharran und konnten dann selbst weiter auf- beziehungsweise absteigen. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.