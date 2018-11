Siebenschläfer verschmutzt Trinkwasser - Bewohner müssen es nun abkochen

Weil ein Siebenschläfer in einen Hochbehälter geraten ist, müssen Bewohner im schwäbischen Kutzenhausen bei Augsburg ihr Trinkwasser abkochen.

Kutzenhausen/Weißenhorn - Rund 250 Haushalte im Ortsteil Rommelsried seien betroffen, teilte das Landratsamt am Montag mit. Am Samstag hatten die Behörden im Wasser sogenannten coliformen Keimen entdeckt. Diese Keime können, insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zu Durchfallerkrankungen führen. Die Menschen wurden unter anderem mit Handzetteln informiert. Wie lange das Wasser erhitzt werden muss, war zunächst unklar. Der Siebenschläfer starb im Hochbehälter.

Auch in Teilen Weißenhorns (Landkreis Neu-Ulm) muss seit dem 15. November das Trinkwasser abgekocht werden. Die Ursache für die gleichen Keime wie in Kutzenhausen war wahrscheinlich ein Filter im Wasserwerk, wie ein Mitarbeiter der Stadt am Montag mitteilte. Zwar sei eine aktuelle Wasserprobe frei von Keimen, noch könne aber keine vollständige Entwarnung gegeben werden.

Wegen Bakterien-Belastung wurde dieser Tage ein Käse zurückgerufen.

dpa