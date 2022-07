Besonderes Labyrinth am Ammersee: Familie zeichnet Weltkarte und Friedenstaube

Von: Nadja Pohr

Mit dem Labyrinth will die Familie Ernst der Welt wieder mehr Beachtung schenken und aus gegebenen Anlass die Menschen zu einem friedvollen und besseren Umgang bringen. © NEWS5 / Deyerler

Seit 1999 erstellt die Familie Ernst jährlich ein besonderes Labyrinth in Utting am Ammersee. In diesem Jahr steht es im Zeichen des Weltfriedens und bietet verschieden Aktionen.

Utting am Ammersee - Ein Zeichen des Friedens zu setzen, gewinnt im Hinblick auf das aktuelle Weltgeschehen eine große und wichtige Bedeutung. Aus diesem Anlass hat sich die Familie Ernst eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Jedes Jahr sähen sie in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) ein Labyrinth aus Pflanzen in einen Acker. In diesem Jahr ist es eine Weltkarte und eine Friedenstaube geworden, wie die Nachrichtenagentur News5 mitteilt.

Erkennbar ist das Motiv nur hoch aus der Luft. Vom Boden aus ist der Acker ein Irrgarten aus über 350.000 Pflanzen. Das Muster entsteht dabei durch die Wege, wie Betreiberin Corinne Ernst erklärt. Ihre Familie pflanzt seit 1999 jedes Jahr ein anderes Labyrinth für seine Gäste. Mittlerweile ist es das 24. Mal. Im Irrgarten wird auch immer etwas Besonderes geboten.

Besonderes Labyrinth am Ammersee: „Die Welt hat es verdient, unser Motiv zu sein“

„Wir haben schon länger gedacht, die Welt hat es wirklich verdient, unser Motiv zu sein und zum Thema zu werden, dass man ihr eben wieder mehr Beachtung schenkt”, sagt Corinne Ernst gegenüber News5. „Und die Friedenstaube hat natürlich einen aktuellen Anlass - der jetzt jedoch eher traurig ist.“ Die Familie will durch ihr Motiv versuchen, die Menschen zu einem friedvollen und besseren Umgang miteinander zu bringen.

In dem besonderen Labyrinth im Zeichen des Weltfriedens sind darüber hinaus auch besondere Aktionen geboten. „Dieses Jahr ist es so, dass wir auf Weltreise gehen und jeder darf für sich aussuchen, was es denn für eine Weltreise sein soll“, erklärt Ernst. Der Irrgarten ist nämlich als Suchspiel konzipiert. Es gebe unter anderem eine kulinarische Weltreise mit Spezialitäten aus der ganzen Welt oder eine Weinprobe, die durch das Labyrinth geht.

Video: Ein Zeichen für den Frieden auf Feld in Neumarkt

Viele Pflanzensorten dienen für das Labyrinth am Ammersee

Schon seit Anfang besteht das Labyrinth am Ammersee aus Sonnenblumen. Über die Jahre kamen viele weitere Pflanzensorten wie Zierkürbisse, Mais und Malven hinzu. Zum Ende der Labyrinth-Saison werden die Pflanzen als Gründünnung zurückgegeben. Die ganze Mischung wird dann klein gehäckselt und wieder in den Boden eingearbeitet. Der Irrgarten hat noch den ganzen Sommer und bis in den Herbst geöffnet.

