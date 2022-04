Ladung von zwei Lkw hat aufwendige Kontrollaktion zur Folge

Ein Zollbeamter in Schutzweste.

Zoll

Tausende Kisten mit Reis, Haselnüssen, Pistazien, Tabletten und Elektronikgeräten haben Zöllner in Oberbayern nach einer Kontrolle sichten müssen und dabei über 700 Markenfälschungen aufgedeckt. Es habe sich am Ende um die aufwendigste Kontrollaktion für das „Zollamt Bad Reichenhall Autobahn“ seit Mitte der 1990er-Jahre gehandelt, sagte dessen Leiter Martin Dietl am Donnerstag.

Bad Reichenhall - Gefunden wurden die Waren demnach bereits im Dezember vergangenen Jahres auf den Ladeflächen von zwei aus der Türkei stammenden Lastwagen. Zwei Tage seien Zollbeamte nur mit der Sichtung und Sortierung der „vielfältigen Ladung“ beschäftigt gewesen, schilderte eine Sprecherin des Zolls. Die Aufarbeitung habe dann mehrere Monate gedauert. Andere Dienststellen seien zur Unterstützung hinzugezogen worden. So etwas habe es bei dem Zollamt seit Wegfall der Grenzkontrollen nicht mehr gegeben.

Für die Lebensmittel fehlten den Angaben zufolge die dafür notwendigen Einfuhrlizenzen, veterinär- und gesundheitsrechtlichen Dokumente vollständig oder waren nicht gültig. Auch 71 gefälschte Uhren einer bekannten Luxusmarke fanden die Beamten sowie 120 Elektrogeräte, die nicht für den europäischen Markt zugelassen waren.

Insgesamt seien 51 Inhaber von namhaften Marken über die Fälschungen informiert worden. Alle beantragten laut Zoll die Vernichtung der Waren. Teilweise seien auch Strafanträge gestellt worden. Gegen den Importeur wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Markengesetz und wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. dpa