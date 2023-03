Mega-Streik in Bayern hat begonnen: Flughafen, ÖPNV, Autobahn – Was es wann trifft

Von: Tanja Kipke, Katarina Amtmann

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Der Verkehrsstreik hat auch enorme Auswirkungen auf Bayern. Alle News im Ticker.

Flughäfen, Nahverkehr, Autobahnen: Was es wann in Bayern trifft.

Warnstreik am Sonntag gestartet: Münchner Flughafen komplett dicht.

Alle News zur Streiklage in Bayern gibt‘s in unserem Ticker.

Update vom 27. März, 6.10 Uhr: Um Mitternacht hat der bundesweite Warnstreik mehrerer Gewerkschaften begonnen. Die Ausstände sollen 24 Stunden dauern. Am Münchner Flughafen herrschte bereits am Sonntag Stillstand. Da in weiten Teilen des Freistaates der öffentliche Nahverkehr bestreikt werden soll, ist mit vollen zu Straßen zu rechnen.

Die Deutsche Bahn stellt am Montag den Fernverkehr komplett ein. Auch im Regionalverkehr werde „größtenteils kein Zug fahren“, teilte der Konzern mit. Die Länderbahn, zu der in Bayern Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn zählen, rechnete laut Mitteilung mit „nahezu vollständigem Stillstand“.

Mega-Streik in Bayern: Bahn, Flughäfen und Nahverkehr betroffen

Bahn : Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestreikt den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Der Fernverkehr wird komplett, der Regionalverkehr zum größten Teil eingestellt. Notfahrpläne sind laut Bahn nicht möglich. Die Auswirkungen sollten bereits seit Sonntagabend und noch bis Dienstag zu spüren sein. Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, können das Ticket laut Bahn bis 4. April flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Flughäfen: Auch die deutschen Flughäfen werden von Verdi weitgehend bestreikt. 380.000 Geschäfts- und Privatreisende müssen laut Flughafenverband ADV am Boden bleiben. Der Hauptstadtflughafen BER soll nicht betroffen sein. In München wird dagegen gestreikt. Erschwert werden nach Einschätzung der Luftverkehrswirtschaft so auch die Vorbereitungen für den Osterreiseverkehr.

Nahverkehr: Erneut soll der Nahverkehr in all den Bundesländern bestreikt werden, die direkt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angebunden sind. Das sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Gestreikt werden soll zudem in Bayern, wo ein Tarifvertrag Nahverkehr verhandelt wird. Aus mehreren Ländern hieß es, Schüler dürften zuhause bleiben, wenn sie wegen des Warnstreiks nicht zur Schule kommen können.

EVG und Verdi wollten den Druck in ihren Tarifrunden erhöhen. In Potsdam treffen am heutigen Montag Verdi und der Beamtenbund dbb auf Kommunen und Bund. Es beginnt die dritte Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Beschäftigte. Beide Seiten sind noch weit voneinander entfernt, eine Einigung in den darauffolgenden Tagen ist aber nicht ausgeschlossen.

Das Besondere an diesem Streiktag ist die Verschränkung verschiedener Tarifverhandlungen. Bei der EVG stehen weitere Gespräche mit den verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. Bei den Flughäfen sind wegen der Kommunalbeschäftigten laut Verdi die Runde für den öffentlichen Dienst betroffen, aber auch örtliche Verhandlungen für Bodenverkehrsdienste sowie bundesweiten Gespräche für die Luftsicherheit. Bei den Arbeitgebern stieß das koordinierte Vorgehen auf heftige Kritik – als reiner Warnstreik seien die Ausstände für die Bevölkerung so nicht mehr zu erkennen.

Der Warnstreik hat um Mitternacht begonnen. © Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mega-Streik in Bayern: Flughafen, ÖPNV, Autobahn – Was es wann trifft

Erstmeldung vom 26. März: München – Der für Montag angekündigte bundesweite Verkehrsstreik wird für Bayern weitreichende Auswirkungen haben. Die Gewerkschaft Verdi ruft im Freistaat Beschäftigte bei Nahverkehr, Flughäfen und Autobahnen in der Regel ganztägig zur Arbeitsniederlegung auf, wie sie am Donnerstag (23. März) mitteilte. Auch der Bahnverkehr ist betroffen, hier ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu bundesweiten Warnstreiks auf.

Mega-Streik in Bayern: Welche Städte es wann trifft

Im Einzelnen sollen die Warnstreiks die Flughäfen München und Nürnberg treffen, zudem Nahverkehrsbetriebe in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut. Auch in der Landeshauptstadt soll es einen Stillstand im ÖPNV geben, die MVG plant jedoch Notfallpläne für Bus, Tram und U-Bahn.

Weitere Warnstreikziele sind die Autobahnmeistereien Fischbach, Kempten und Niederbayern, die Autobahn GmbH des Bundes in Rosenheim, München und Niederbayern sowie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in der Oberpfalz und Niederbayern.

Auch im Nahverkehr in München wird es zu Beeinträchtigungen wegen des Streiks kommen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Münchner Flughafen hat der Warnstreik bereits am Sonntag begonnen. 150 Flugverbinden sind betroffen, 200.000 Passagiere können ihre Reise durch den zweitägigen Streik nicht antreten.

Streik in Bayern: Bahn erwartet volle Züge am Sonntag

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, dürfte es wegen des Warnstreiks bereits am Sonntag zu Behinderungen kommen. Man stelle schon jetzt ein „deutlich erhöhtes Fahrgastaufkommen und eine hohe Auslastung der Züge insbesondere im Fernverkehr fest.“

Zugreisende werden außerdem gebeten, am Sonntag so früh wie möglich ihr vorgesehenes Fahrtziel zu erreichen, da es bereits am Abend zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen kann. Am Montag will die Bahn den Fernverkehr dann komplett einstellen, auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr dürften dann größtenteils ausfallen.

Wegen Mega-Streik am Montag: Bayern hebt Lkw-Fahrverbot am Sonntag auf

Bayern verzichtet nach Angaben des Innenministeriums auf Kontrollen zum Sonntagsfahrverbot für Lkw. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden. Mit der Maßnahme schließt sich der Freistaat einem Appell des Bundes an, teilte eine Sprecherin mit. Auch Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland kündigten an, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag nicht zu kontrollieren oder sogar aufzuheben. (tkip/dpa)

