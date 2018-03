Eine Lagerhalle in Treuchtlingen brannte an einem Wochenende gleich zweimal. Die Brandursache war in beiden Fällen zunächst unklar.

Treuchtlingen - Gleich zweimal hat am Wochenende eine Lagerhalle in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe, verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, war in der Halle eines Natursteinbetriebes bereits in der Nacht zum Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Am Sonntagnachmittag brannte es dann wieder. „Der Schaden ist enorm“, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war - in beiden Fällen - zunächst unklar.

dpa

