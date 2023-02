Ausgerechnet am Freitag: Kabelschaden in München legt wichtige Bahnstrecke lahm

Von: Johannes Welte

Teilen

Leeres Gleis am Freitag am Ostbahnhof: Hier fährt normalerweise der Meridian nach Rosenheim © Markus Christandl

Ein Defekt im Stellwerk am Hauptbahnhof legte am Freitag für über sieben Stunden die Strecke von München nach Rosenheim lahm.

München - Die Anzeigetafeln am Ostbahnhof nannten als Grund einen „Kabelschaden“. Die Pressestelle der Bahn konnte das nicht bestätigen. Allerdings verkehrten keine Züge zwischen München und Grafing – mit Ausnahme der S-Bahn.

Die Meridian-Züge sowie der Fernverkehr (Railjets, Eurocitys und Intercitys in bzw. aus Richtung Salzburg und Innsbruck) wurden über die Mangfallbahn umgeleitet, die eingleisig über Holzkirchen führt. Die Bahn sprach auf ihrer Homepage von Verspätungen von 20 Minuten im Fernverkehr. Betroffen waren auch Fernzüge aus Österreich nach Saarbrücken und Frankfurt.

Da die Mangfallbahn am Hauptbahnhof beginnt, fauhren diese Züge den Ostbahnhof nicht an. Teilweise warteten die Nahverkehrszüge des Meridian auch in Grafing, wo die S-Bahn aus München noch verkehren konnte. Die Bayerische Regiobahn (BRB), Betreiber des Meridian, warnte ihre Kunden auf ihrer Homepage von „hohen Ausfällen“. Um 20.34 Uhr meldete die BRB das Ende der Störung. Es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

Die Meridian-Fahrgäste müssen derzeit ohnehin schon mit Zugausfällen wegen Bauarbeiten auf den Strecken nach Kufstein und Salzburg zurecht kommen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bombenalarm am Hauptbahnhof und Feuer in der S-Bahn

Auch am Münchner Hauptbahnhof gab es Probleme mitten in der Hauptverkehrszeit am Freitag: Offenbar ein im ALEX über Regensburg nach Prag vergessener Koffer sorgte für Bombenalarm. Die Bundespolizei sperrte zwei Gleise, um den Zug zu durchsuchen. Nach einer Stunde gab es Entwarnung.

Zu allem Überfluss rauchte am S-Bahnhof St. Martinstraße am Abend auch noch eine S-Bahn. Alle Fahrgäste mussten aussteigen. Auch die Feuerwehr rückte aus. Ein größerer Schaden lag offenbar aber nicht vor.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf merkur.de/muenchen.