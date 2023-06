Mit Drogen und Alkohol am Steuer: Zwei spektakuläre Unfälle in Bayern

Von: Leyla Yildiz

Eine 25-Jährige stand wohl unter Drogen und krachte mit ihrem VW-Polo gegen den Randstein. © BRK Berchtesgadener Land

Im Berchtesgadener Land ereigneten sich am Wochenende zwei Unfälle, bei denen Drogen und Alkohol im Spiel waren. Die Schadenssummen liegen im fünfstelligen Bereich.

Bayerisch Gmain/Marktschellenberg - Zwei spektakuläre Verkehrsunfälle haben am Wochenende (10./11. Juni) im Landkreis Berchtesgadener Land für Aufsehen gesorgt. Bei der einen Fahrerin waren Drogen im Spiel und beim anderen Fahrer Alkohol.

Laut dem Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes verlor eine 25-jährige Österreicherin am Sonntagabend auf der Leopoldstraße in Bayerisch Gmain Richtung Weißbach die Kontrolle über ihren VW-Polo. Ihr Kleinwagen geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen den Randstein des Gehwegs, kippte um und beschädigte dabei eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem Auto befreien, bevor sie von Anwohnern Erste Hilfe erhielten. Die Freiwillige Feuerwehr Bayerisch Gmain und das Rote Kreuz aus Bad Reichenhall wurden alarmiert und kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle, den Brandschutz und die Umleitung des Verkehrs.

Unfall im Berchtesgadener Land: Fahrerin stand wohl unter Drogeneinfluss

Die Polizei aus Bad Reichenhall untersuchte den Vorfall und stellte fest, dass die 25-jährige Fahrerin vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zusätzlich droht ihr der Verlust des Führerscheins in Österreich.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden laut dem BRK weitere Betäubungsmittel gefunden, was zur Einleitung eines Strafverfahrens nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen beide Frauen führte. Es stellte sich heraus, dass gegen die 22-jährige Beifahrerin ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag. Sie wurde vorübergehend zur Polizeiinspektion Bad Reichenhall gebracht und dann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unfall im Berchtesgadener Land: 25-Jähriger mit 1,7 Promille am Steuer

Der zweite Unfall ereignete sich in Marktschellenberg. Ein betrunkener 25-jähriger Einheimischer verursachte am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr den Unfall, als er auf dem Heimweg von Salzburg nach Berchtesgaden war. Dabei prallte er mit seinem BMW-Coupé auf der Alpenstraße frontal gegen eine Mauer und landete anschließend auf dem Dach. Der Fahrer war übermüdet und kurz eingeschlafen. In einer Rechtskurve vor dem Feuerwehrhaus fuhr er geradeaus weiter und kollidierte mit der Mauer in der angrenzenden Böschung.

Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Rote Kreuz aus Berchtesgaden versorgte ihn und brachte ihn zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Bei einem Atem-Alkoholtest stellten die Beamten einen Wert von 1,7 Promille fest. Der 25-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des Fahrers eingezogen. Neben einer Geldstrafe und Punkten in Flensburg wird er bei einer erneuten Beantragung des Führerscheins auch eine aufwendige und kostspielige Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) absolvieren müssen.

