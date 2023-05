„Land unter im Mai“: Gewitter und viel Regen in Bayern bis Monatsmitte – wann wird es wärmer?

Von: Felix Herz

Auch im Mai wird es in Bayern noch nicht wirklich frühlingshaft. Die Temperaturen verharren im niedrigen zweistelligen Bereich, dazu gibt es viel Regen.

München – Das Wetter in den letzten Wochen lieferte in Bayern oft das gleiche Bild: Auf einen herbeigesehnten, verhaltenen frühlingshaften Tag folgen mehrere Tage grauer Himmel, Regen und Temperaturen bei höchstens rund 15 Grad. Viele Menschen setzten ihre Hoffnungen in den Mai, endlich sollte es wärmer und trocken werden. Zumindest bis zur Monatsmitte verhallen diese Gebete jedoch.

Viel Regen im Mai, dazu lokale Gewitter: Wetter-Prognose für Bayern

Im aktuellen YouTube-Video von wetternet bespricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung unter anderem das aktuelle Wetter in Bayern. „Land unter im Wonnemonat Mai“, sagt er direkt zu Beginn des Clips. Bis Monatsmitte „erwarten wir im süddeutschen Raum 80 bis 140 Liter Regen pro Quadratmeter“, so der Experte. Heißt: In der ersten Monatshälfte wird vor allem der Regen das Wettergeschehen in Bayern dominieren.

Viel Regen, kaum frühsommerliche Wärme – das sind die betrübenden Aussichten im Mai, zumindest bis zur Monatsmitte. (Symbolbild) © ageofstock / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Doch immerhin einen Lichtblick, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es: Denn zwischendrin ist auch der ein oder andere sonnige Tag möglich. Am Donnerstag, 4. Mai, und am Samstag, 6. Mai, könnte es direkt so weit sein. Dazwischen aber droht eine „schwere Gewitterlage“ über den Freistaat hinwegzuziehen.

Viel Regen, Gewitter – und mal Sonne: Der Ausblick auf die erste Mai-Hälfte in Bayern

Bis Freitag, 5. Mai, sollen allein im Süden 20 bis 30 Liter, am Alpenrand sogar 40 Liter Regen fallen. Das meiste davon, so Jung, kommt dabei am Freitag selbst herunter. Auf der Wetterkarte im Video ist zu sehen, dass zum Ende der Woche hin vor allem rund um Nürnberg und nördlich von München Gewitter, Regen und auch Hagel möglich sind. Bei den Temperaturen sieht es ähnlich ernüchternd aus: Bis zur Monatsmitte sollen in Bayern die frühlingshafte 20-Grad-Marke nur selten erreicht werden.

Am Dienstag, 2. Mai, gibt es in ganz Bayern höchstens 15 Grad, am Mittwoch immerhin 18 bis 19 Grad. Am Donnerstag dann die ersehnten 20 Grad, bevor es am Freitag wieder auf rund 17 Grad heruntergeht. Die vorerst wärmsten Sonnenstunden erlebt der Freistaat dann am Samstag und Sonntag mit jeweils knapp über 20 Grad. In der darauffolgenden Woche ab Montag, 8. Mai, fallen die Temperaturen laut Jung wieder auf etwa 15 Grad.

Überschwemmung in München: Nach anhaltendem Regen stand eine Unterführung unter Wasser.

München mittendrin: Wie wird das Wetter in der Landeshauptstadt?

Der Dienstag zeigte ein ziemlich treffendes Bild des Wetters, das auch für den Rest der Woche in München vorherrschen wird. Vereinzelter Sonnenschein bei dominanten Wolken – und einem regelrechten Wolkenbruch am frühen Nachmittag. Ähnlich sieht es in den kommenden Tagen aus, wobei man zumindest am Freitag von etwas höheren Temperaturen als im Rest von Bayern ausgehen darf. Ansonsten viele Wolken, viel Regen, ab und an Sonne und recht frisch. Bleibt zu hoffen, dass der Frühling dann in der zweiten Monatshälfte so richtig loslegt – und langsam den Sommer einläutet. (fhz)

